Edson comemora bom início e busca nova chance no time de cima

Enquanto o time principal do Bahia vive momento turbulento na temporada, a equipe de aspirantes está em situação bem diferente. Invicta em 2020, o Esquadrão assumiu a liderança do Campeonato Baiano de forma provisória ao bater o Jacobina por 3x1, de virada, neste domingo (9), em Jacobina.

Um dos destaques da equipe treinada por Dado Cavalcanti, o volante Edson comememorou a boa fase. Ele foi titular em todos os cinco jogos que o Tricolor fez no Campeonato Baiano.

"Iniciamos a temporada de maneira positiva. Estou procurando ajudar meus companheiros e o time da melhor forma possível, me doando ao máximo em campo. Espero melhorar mais a cada partida e conquistar meu espaço. Agradeço à comissão técnica e também a torcida. É sempre bom receber elogios dessa torcida maravilhosa e espero que eu possa agradar cada vez mais", afirmou o jogador.

No ano passado, Edson teve a chance de treinar com o grupo principal. Ele chegou a ser relacionado por Roger Machado para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo e ficou apenas no banco de reservas. Agora, o volante afirma que quer aproveitar a sequência entre os aspirantes para chamar a atenção outra vez.

"Cada um de nós está trabalhando para ter uma oportunidade no principal, mas sabemos que temos que fazer muito bem o nosso trabalho aqui para ser bem visto pela comissão do Roger", disse o camisa 5.

Após o duelo contra o Jacobina, o Bahia só volta a atuar pelo Campeonato Baiano no dia primeiro de março, após o Carnaval, quando visita o rival Vitória, às 16h, no Barradão, no que será o segundo clássico Ba-Vi do ano. Na visão de Edson, o time de aspirantes tem qualidade para buscar o tricampeonato do estadual para o Tricolor.

"Nossa expectativa é a melhor possível para a sequência do estadual. Sabemos da qualidade do nosso grupo e de quanto trabalhamos para chegar neste campeonato de maneira muito sólida. Vamos dar nosso máximo para trazer o tricampeonato para o Bahia e comemorar com a torcida", finalizou.