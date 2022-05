Edson Gomes comemora 50 anos de carreira

A nação regueira de Salvador tem um encontro marcado neste sábado (21), no Wet, na Paralela, para celebrar celebrar os 50 anos de carreira do nosso maior reggaeman, o cantor e compositor Edson Gomes.

Autor de mais de cem canções, entre elas muitos clássicos do reggae nacional, Edson é reconhecido nacionalmente como o grande precursor do reggae no Brasil. “Será uma grande noite, vou comemorar meus 50 anos e receber meus convidados Steel Pulse, Nengo Vieira e banda Diamba”, afirmou o artista em seu Instagram. Vale destacar a presença da banda inglesa Stell Pulse, outra veterana do reggae roots.

Com um vasto repertório de músicas autorais, o cantor vai comemorar a data em grande estilo. E promete repassar os seus grandes sucessos, que ficaram marcados desde que lançou o álbum Recôncavo, em 1990: Falar Só de Amor, Lili, Árvore, Campo de Batalha, Isaac, Sociedade Falida, Camelô e tantas outras. Wet (Paralela). Amanhã, a partir das 21h. Ingressos: R$ 60 (Arena Tin Tin Gomes) e R$ 100 (Lounge Malandrinha), à venda em www.boratickets.com.br.