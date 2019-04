Edson Gomes e Pedro Pondé agitam o Flow Festival neste sábado (27)

Um dos eventos que agitou o último Verão, o Flow Festival mata a saudade e ao mesmo tempo se despede desta temporada, com uma edição caprichada, que deve movimentar o Trapiche Barnabé, no Comércio.

Para a saideira, o evento contará com a presença do cantor e compositor Edson Gomes, maior estrela do reggae nacional. O reggaeman estrea no Flow a convite do cantor e compositor Ricardo Reina, ex-vocalista da banda Folha de Chá, que atualmente comanda o projeto pessoal Reina Reggae Clássico .



O line up do evento conta com o cantor Pedro Pondé, que sempre marca presença, com a banda Flerte Flamingo e com dançarinos da festa Batekoo - , que se apresenta nos intervalos das atrações, completam a line up.



Inspirado no clima praiano da California (EUA), o Flow tem cenografia e iluminação que remetem à descontração dos eventos festivos dos anos 70 na cidade americana. Em Salvador, é realizado pelos produtores do Biergarten Salvador.

A ideia da produção do evento é ressaltar a vocação praiana e urbana de Salvador, bem próximo à da cidade norte-americana que criou todo um estilo de vida associado ao surf e ao skate.

Serviço

O que: Festival Flow

Onde: Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 - Comercio, Salvador ).

Quando: Neste sábado (27), a partir das 16h.

Ingressos: R$ 40.

Vendas: Sympla.