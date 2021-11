Edson revela conversa do elenco após jogo contra Flamengo 'Uniu o grupo'

Em luta contra o rebaixamento, o Bahia está cada vez mais fechado na busca pelo objetivo de se livrar da degola. Pelo menos é o que garante o volante Edson. Titular na partida contra o Flamengo, quando os tricolores saíram na bronca com a arbitragem, o jogador conta que os recentes episódios têm sido usados como combustível na Cidade Tricolor.

Nos últimos dias o Bahia recebeu o apoio da torcida. Na sexta-feira (12), o time foi recepcionado no aeroporto. Já no domingo (14), a manifestação veio das arquibancadas durante o treino aberto realizado pelo clube, no estádio de Pituaçu. Nos dois casos, a presença dos torcedores foi motivada como protesto contra os erros que prejudicaram o Esquadrão.

"Depois do jogo mesmo, ali dentro do vestiário, a gente já conversou, já viu como devia ser feito. No vestiário, a gente já conversou, já falou que isso serve para unir a gente mais ainda, que a gente não podia abaixar a cabeça com inúmeros erros da arbitragem contra a gente. Acredito que essa situação que aconteceu seja para unir mais ainda o grupo, e acredito que a gente está bem, bem focado e bem forte para as próximas batalhas", analisou o volante.

"Serviu bastante para unir mais o grupo, fortalecer bastante o grupo. Porque a gente já vem fazendo bons jogos, jogos convincentes e que estavam deixando a torcida acreditando mais na gente. Então, acredito que o próximo jogo a gente vai estar bem forte, bem focado, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível e buscar melhores posições na tabela", continuou.

Com um jogo a menos no Brasileirão, já que não entrou em campo no final de semana, o Bahia voltou a ficar em situação delicada na Série A. O tricolor viu queimar a gordura e agora tem a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Esquadrão leva vantagem no número de vitórias.

Com o Z4 batendo à porta, Edson sabe que o duelo contra o Sport, nesta quinta-feira (18), na Ilha do Retiro, ganha ainda mais importância. O Leão Pernambucano está entre os quatro últimos colocados e é um adversário direto na luta contra a degola.

"Creio que a gente está bem focado. Essa semana é decisiva para a gente, porque é um adversário direto para nossa briga no momento, lá embaixo. Então acredito que a gente está bem focado, bem convicto de que é uma decisão para a gente. Então a gente vai com muita vontade e muita garra para conseguir o triunfo lá", finalizou.