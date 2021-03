Edson sofre tentativa de assalto e tem carro atingido por tiros

O volante Edson, do Bahia, passou por um susto no último domingo (21). O jogador usou as redes sociais para contar que sofreu uma tentativa de assalto quando dirigia em Camaçari, na região Metropolitana de Salvador.



De acordo com ele, assaltantes atiraram nos pneus do seu veículo para forçar que ele parasse o carro. No momento da tentativa de assalto, Edson estava acompanhado da família.



"Pessoal que mora em Salvador/Lauro de Freitas e que está dirigindo sentido Cascalheira/Camaçari. Cuidado com os radares. Meu carro foi atingido por tiros quando estava com minha família agora a noite. Homens tentando atirar nos pneus para parar os carros e assaltar", escreveu ele.

Nas redes sociais, Edson contou o susto que sofreu (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar do susto, Edson relatou que está tudo bem e tratou de tranquilizar os torcedores. "Rapaziada, graça a Deus estamos todos bem. Só minha mãe que ficou muito assustada com a situação. Mas ela está bem mais tranquila. Agradeço demais pela preocupação de todo", afirmou.



Edson foi titular na goleada do Bahia sobre o Sport, por 4x0, no último sábado (20), pela Copa do Nordeste. O volante estará em campo nesta terça-feira (23), quando o Esquadrão visita o CSA, em Maceió.