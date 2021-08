Edu Lyra e Preto Zezé são os convidados do projeto Segundou

Dando sequência à série especial Segundou - Agosto da Filantropia, o projeto recebe nesta segunda-feira (16) os empreendedores sociais Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, e Preto Zezé, presidente nacional da Central Única das Favelas – Cufa. Eles conversam com o publicitário Joca Guanaes e com a empresária Carola Matarazzo, às 19h, no Instagram do CORREIO.

Em todas as segundas-feiras deste mês, Joca e Carola vão falar com personalidades relevantes da filantropia no Brasil, sejam doadores ou beneficiários. Os primeiro convidado foram Rodrigo Pipponzi, da editora MOL, e Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza.

Os convidados de hoje vão falar dos trabalhos que realizam e que têm grande impacto social. A Gerando Falcões viabiliza projetos em periferias e favelas de vários estados.

Um dos mais ativos e admirados empreendedores sociais do país, e foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos quinze jovens que podem mudar o mundo, entrando assim para o time do Global Shapers. Escreveu o livro Jovens Falcões e foi um dos roteiristas do filme Na Quebrada.

Já Preto Zezé é empresário, produtor cultural, repórter no Quadro Talentos da Comunidade na TV, e autor dos livros A Selva da Pedra: a Fortaleza Noiada (2014) e Das Quadras Para o Mundo (2019). Preto Zezé também é CEO e fundador do Lis - Laboratório de inovação social. Ativista de uma agenda positiva nas favelas para transformar o estigma em carisma e as dificuldades em oportunidades.