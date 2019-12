Eduardo Bolsonaro critica especial natalino do Porta dos Fundos na Netflix

O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou nesta quarta-feira (11) o Especial de Natal da Porta dos Fundos, lançado no fim de semana pela Netflix. O filho do presidente citou o fato do filme trazer um "Jesus Cristo gay" como negativo, afirmando que "A Primeira Tentação de Cristo" se recusa a "pregar a palavra de Deus".

"A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus", escreveu Eduardo. "Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão", disse, compartilhando uma montagem que diz que a Netflix "ataca cristãos".

A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus



Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão. pic.twitter.com/OtgLJ8ryGu — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) December 11, 2019

Gregório Duvivier comentou a postagem do deputado. "Caramba, tá todo o mundo assistindo mes-mo! Foda", ironizou.

No especial da Netflix, Jesus (Gregório Duvivier) está prestes a completar 30 anos, e é surpreendido com uma festa de aniversário quando voltava do deserto acompanhado do namorado, Orlando (Fábio Porchat).

O especial do ano passado do Porta dos Fundos, "Se beber, não ceie", também provocou críticas de religiosos. A sátira mostrava apóstolos acordando de ressaca depois da Última Ceia, percebendo o sumiço de Jesus.

Este especial foi premiado em novembro com o Emmy Internacional para Melhor Comédia.