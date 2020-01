Eduardo Kobra irá pintar um dos muros da fachada do Shopping Barra

Eduardo Kobra, o ex-pichador que se tornou um dos muralistas mais requisitados do mundo, está chegando em Salvador. Por aqui, nesta terça-feira, ele apresentará detalhes do primeiro trabalho que fará na Bahia – Kobra irá pintar um dos muros da fachada do Shopping Barra.



“Esta será a primeira obra dele na Bahia e colocará Salvador no circuito mundial da street art. O publico poderá acompanhar o processo enquanto ele estiver desenvolvendo o painel”, nos disse Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

Eduardo Kobra é dono de obras reconhecidas e mundialmente famosas, como, em Amsterdã, o paredão que traz a figura de Anne Frank, a menina judia morta no Holocausto. É dele também, em Chicago, o imenso retrato do bluesman Muddy Waters com sua guitarra e, em Malawi, na África do Sul, a figura de Nelson Mandela pintada em um hospital infantil. Kobra também desenvolveu o Oscar Niemeyer coberto de figuras geométricas coloridas que se vê na Avenida Paulista, em São Paulo.