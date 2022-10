Eduardo Kobra será o primeiro brasileiro a pintar mural no Walt Disney World Resort

Eduardo Kobra será o primeiro brasileiro a pintar um mural no Walt Disney World ResortMundialmente reconhecido, Eduardo Kobra será o primeiro artista brasileiro a pintar um mural no Walt Disney World Resort. Em comemoração ao Mês da Herança Hispânica e Latino-americana, ele vai exibir seu trabalho no Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression.

O Walt Disney World Resort conta com os parques temáticos Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom; dois parques aquáticos, Disney’s Blizzard Beach e Disney’s Typhoon Lagoon; além de mais de 30 resorts, campos de golf, spas, pavilhão de casamentos Disney, complexo de esportes ESPN e Disney Springs, lojas, restaurantes e mais.

