Eduardo lamenta eliminação precoce do Vitória no Baiano: 'Um momento muito difícil'

Titular pela primeira vez com o técnico Léo Condé, o meia Eduardo amargou a eliminação do Vitória na fase classificatória do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo (26), o Leão empatou sem gols com o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, e deu adeus de forma precoce ao estadual.

"Um momento muito difícil. A gente sabe o quanto a gente vem trabalhando e os resultados não estão acontecendo", lamentou Eduardo. Já são cinco jogos sem vencer na temporada. "Só resta levantar a cabeça, pois a gente tem uma Série B muito difícil", completou o prata da casa de 22 anos.

O Vitória ficou fora das semifinais do Baiano pelo quinto ano consecutivo. O rubro-negro terminou na 6ª colocação, com 12 pontos, três a menos que o Itabuna, que fechou o G4 em 4º lugar.

"A equipe do Vitória é gigante, é a principal equipe do estado, então a gente tem realmente que lamentar muito, ver o que a gente está precisando melhorar pra gente tentar, o mais rápido possível, voltar às vitórias", disse Osvaldo.

Veja a classificação final do Baianão e os confrontos da semifinal.

O atacante também destacou a marcação montada pelo Barcelona de Ilhéus, no Barradão. "Criamos, mas pegamos uma equipe com o propósito de se defender o tempo inteiro. Fica difícil, não tem espaço para ter jogadas. Mesmo assim, criamos, colocamos duas bolas na trave. O goleiro deles acabou pegando uma bola. É assim, é continuar trabalhando. A fase não ajuda também. Mas agora é mudar de chave, pois quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil já, pra gente mudar a chave e voltar as vitórias", projetou.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (1º), às 15h30, quando enfrenta o Nova Iguaçu, no estádio Laranjão.