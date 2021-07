Eduardo Leite estreia no TikTok com vacina e "Bum Bum Tam Tam"

O governador do Rio Grande do Sul e presidenciável Eduardo Leite estreou nesta terça (13) no TikTok, aplicativo que é sensação entre os jovens e artistas.



Na estreia, o governador postou detalhes da sua vacinação contra a covid. No vídeo, Eduardo Leite deixa o Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho, em direção ao posto de vacinação.



@eduleite45 O governador Eduardo Leite tá ON no TikTok. E chegou sabe como? Vacinado! Vem com a gente conhecer mais esse gaúcho de Pelotas. #eduleite45 ♬ som original - Eduardo Leite

No carro, ele brinca e diz que pensou na roupa que iria se vacinar. "Academia eu não estou fazendo, então melhor deixar o pessoal com a lembrança daquela foto tomando chimarrão", diz o governador em referência à famosa foto onde aparece sem camisa tomando chimarrão.O vídeo registra o governador na fila, cumprimentando pessoas e em seguida sendo vacinado ao som de “Bum Bum Tam Tam". Leite ainda foi questionado por um cidadão que fez referência a uma afirmação do presidente Bolsonaro, se teria virado jacaré. "Até agora não (virei jacaré). Acredito que não", brinca."Estou com meu cartão vacinado. Em outubro a segunda dose e viva ao SUS", diz o gestor gaúcho, que se vacinou no Colégio Estadual Júlio de Castilhos.