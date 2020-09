Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, é alvo de busca e apreensão

Ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (8), em sua casa na cidade.

Paes foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), do Ministério Público do Rio (MPRJ), ao lado de outras quatro pessoas, pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

O mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana Nicolau, que aceitou a denúncia. O ex-prefeito ainda não se manifestou sobre o caso.

Agentes do MPRJ estiveram na casa de Paes e, por volta das 7h30, saíram com documentos, de acordo com a GloboNews.

Na semana passada, o Democratas oficializou a candidatura de Paes à prefeitura do Rio. “É com muita alegria que recebi a indicação do Democratas a oficialização da minha candidatura à Prefeitura do Rio. Agradeço a confiança do partido e de suas lideranças”, afirmou Eduardo Paes na ocasião. A aceitação da denúncia não impede que Paes seja candidato.