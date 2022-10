Eduardo Sterblitch diz que homens não sabem transar porque se baseiam em filmes pornôs

O ator e humorista Eduardo Sterblitch falou sobre a relação do homem com o sexo e como a sociedade influencia na prática para muitos deles no programa Saia Justa desta quarta (19). O artista analisou como o machismo também afeta os homens de outra maneira. O assunto surgiu durante a sua participação no programa do canal GNT, ao debatercom as apresentadoras Astrid Fontenelle, Sabrina Sato, Larissa Luz e Luana Xavier a diferença de tratamento entre homens e mulheres que se relacionam com muitas pessoas.

"90% dos homens que eu conheço tem uma impressão que tem uma liberdade sexual, deste conhecimento, de que falou sobre isso mais cedo. Mas eles não sabem transar. Eu não sei transar. Porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. Então é uma coisa muito baseada na glande, no coito e na penetração. O homem é muito raso. Por isso que eu acho que a gente não consegue conectar exatamente com a mulher", declarou ele.

O humorista ainda falou sobre a diferença entre outros modelos de relacionamento e citou uma conversa que teve com uma amiga, a escritora Milly Lacombe.

"Ela diz que a diferença do sexo entre um homem com uma mulher ou de um homem com um homem para a da mulher com uma mulher é que o primeiro dura dez minutos, das mulheres dura dez dias. Elas já estão transando no rua, aeroporto, já estão transando se olhando e não estão percebendo. Então acho que tem uma coisa sobre como o homem trata a mulher por conhecer o sexo através de vídeo e não de uma experiência real. Isso está se mudando", completou.

Eduardo Sterblitch é casado com a também atriz Louise D'Tuani desde 2015. Ele começou a fazer trabalhos na TV Globo em 2017, participando como comentarista do programa Amor e Sexo, apresentado por Fernanda Lima. Recentemente fez parte do elenco fixo do The Masked Singer, apresentado por Ivete Sangalo.