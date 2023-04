Educação como vetor de desenvolvimento social

No próximo dia 28 de abril se comemora o Dia Mundial da Educação, momento propício para uma reflexão em torno das contribuições que empresas, organizações e outras entidades podem oferecer à sociedade nessa área. Esforços articulados, projetos bem planejados e executados em áreas com maior déficit educacional são caminhos para melhorarmos o ensino e o aprendizado em nosso país.



Apoiar iniciativas que contribuam para uma transformação social nas comunidades vizinhas a sua operação sempre foi um compromisso da Braskem. Em 2023 a companhia irá promover 20 projetos apenas na Bahia. Entre eles, muitos na área educacional, que é um dos pilares de Responsabilidade Social da empresa, ao lado de economia circular, inovação e empreendedorismo local.



Para fomentar a inclusão por meio da educação, a Braskem aposta em ações voltadas aos mais diversos públicos. No início de maio, por exemplo, será lançado o projeto Capacita Mais, que oferece aulas de capacitação na área industrial para moradores de Camaçari e Dias d´Ávila. A iniciativa conta com três cursos técnicos, que beneficiam 99 pessoas.



Outro exemplo é a parceria com o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Simões Filho. A Braskem “adotou” duas turmas em 2023, favorecendo 64 crianças do Ensino Fundamental. Além disso, contribuiu para a reforma completa do Núcleo de Apoio Psicossocial (NAP), que foi reinaugurado em março e está proporcionando um atendimento ainda mais humanizado aos 950 alunos da instituição.



Já no Quilombo de Cordoaria, em Camaçari, o Afroteca Muvuca promove um resgate cultural e da história dos quilombos, dos negros e dos índios. Organizado pela Associação Viva a Vida, a iniciativa atende diretamente cerca de 60 crianças, por meio de oficinas de literatura, além de oferecer uma biblioteca com um acervo de 100 livros infantis ligados à temática étnico-racial. A ação está entre os três projetos selecionados pelo 1º Edital Braskem: Projetos que Transformam e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Cidadania de Camaçari.



Outra ação selecionada pelo edital, também na área de educação, é o projeto de informática Portas Abertas, Janela para o Mundo, no município de Candeias. A iniciativa é organizada pela Central de Organizações Comunitárias de Menino Jesus e está capacitando 30 jovens e adultos, de 14 a 21 anos, na área de tecnologia digital.



Acreditamos no potencial de projetos que elevem o conhecimento de crianças e de adultos, para impulsionar a transformação na vida das pessoas. Assim, continuaremos a investir em iniciativas de educação, buscando o desenvolvimento social das comunidades.

Magnólia Borges é gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.