Educação: Veja 12 concursos públicos em universidades com inscrições abertas

Os profissionais que atuam na área de educação têm, atualmente, várias chances para ingressarem em uma universidade federal. Uma delas é o certame Universidade Federal da Bahia (Ufba) que irá contratar 34 novos professores com salários que podem chegar a R$ 9.600,92.

No entanto, o candidato precisa correr já que o prazo termina hoje (10). As inscrições podem ser feitas na página concursos.ufba.br/docentes-camacari-2019-3. Quanto às taxas cobradas, o valor é de R$ 150 a R$ 200. Esta é só uma prova de que as universidades pelo país estão mesmo com uma boa oferta de vagas até o momento. Por isso, o CORREIO listou 12 seleções para cargos de nível médio e superior nestas instituições. (Veja na tabela).

Ao todo, são 254 vagas. A maior remuneração é para atuar como professor na Faculdade de Odontologia Da Universidade de São Paulo (USP) onde a soma é de R$ 16.454,57. O prazo vai até o dia 13 de março. Inscrições e mais detalhes do processo seletivo estão disponíveis no www.fo.usp.br/?p=49176. Não há informações sobre o valor da taxa.





12 CONCURSOS EM UNIVERSIDADES Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) 28 R$ 9.600,92 Superior 28/02 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 08 R$ 2.446,96 Médio 17/02 Universidade Federal do Piauí (UFPI) 37 R$ 4.472,64 Superior 17/02 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 16/03 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 13/03 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) 01 R$ 4.476,38 Superior 12/02 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 34 R$ 9.600,92 Superior 10/02 Universidade Federal do Pampa (RS) 05 R$ 9.600,92 Superior 10/02 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 01 R$ 5.831,21 Superior 03/03 Universidade Federal do Tocantins (UFT) 15 R$ 9.600,92 Superior 02/03 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 114 R$ 2.442,66 até R$ 9.600,62 Superior 17/03 Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) 01 R$ 11.069,17 Superior 02/04





Segundo o coach e professor do Gran Cursos Online, Glauber Marinho, quem concorre a vagas para professores tem histórico de envolvimento com a vida acadêmica. O requisito de ingresso, na maioria das vezes, é a titulação stricto sensu.

“Até o mês o de março a Universidade Federal Fluminense abrirá inscrições, assim como a Universidade Federal do Ceará e também Universidade Federal de Mato Grosso. É inquestionável o fato de ter sido uma área farta de concursos públicos”.

Na hora de se preparar é preciso dar uma atenção especial a conteúdos relacionados a legislação educacional brasileira. A prova didática e a análise curricular também costumam marcar presença obrigatória nos editais. “Foque na Lei de Diretrizes e Bases, assim como nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal”, completa Marinho.

Mais seleções

Estes são só alguns dos concursos que se destacam entre os 158 processos abertos no país, que chega a somar 11.827 oportunidades. Na Bahia, além do concurso para a Ufba, a Prefeitura de Bom Jesus da Serra tem 79 vagas para os cargos de médico, motorista e farmacêutico. Os salários chegam a R$ 7 mil. As inscrições terminam dia 28 de fevereiro no site www.ibecconquista.com.br. A taxa de participação varia R$ 45 a R$ 120.





CONQUISTE SUA VAGA EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

Esquemas de estudo Produza material próprio, ou seja, esquemas que interajam com seu material de estudo base

Revisão Revise sempre a matéria que você estudou. na hora de montar o cronograma de estudos, dedique um tempo efetivo para as revisões

Questões Resolva questões de provas anteriores elaboradas pela banca organizadora. Simulados também ajudam no processo de retenção do conteúdo programático que está descrito no edital de cada certame

Legislação específica Ao responder questões sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e Constituição Federal é importante mapear estas norma. Anote ano e banca no artigo - indicando onde há concentrações de questões. Desse modo, saberá quais pontos priorizar durante o processo de preparação