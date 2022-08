Educadora Sálua Chequer ministra curso sobre Cultura Popular

Vivência em Cultura Popular Aplicada à Educação é o tema do curso promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e ministrado pela educadora e pesquisadora Sálua Chequer, que acontece de 11 de agosto a 8 de setembro de 2022, na sede do IGHB (Piedade).

A proposta é apresentar uma mistura de riqueza acadêmica e legado histórico, além fornecer conhecimentos sobre temáticas relacionadas a cultura popular, suas manifestações e como isso pode ser aplicado ao ambiente educacional. Os participantes terão a oportunidade de discutir e analisar a origem, o significado das manifestações, como associar à outras áreas do conhecimento, como usar o seu próprio conhecimento e o do aluno como material didático. (Parlendas, Brincadeiras, Quadrinhas, Manifestações como: Reisado, Baile Pastoril, Bumba meu Boi dentre outras, Travalíngua, Provérbios, Cordel, Estórias de tradição oral).

As aulas serão sempre às quintas-feiras, das 14h às 18h, com carga horária de 20 (vinte) horas. O investimento é de R$ 30 (trinta reais) e as vagas são limitadas. A inscrição pode ser feita pelo site www.ighb.org.br

Sálua Chequer é pesquisadora e envolvida nos assuntos de interpretação dos bens culturais, possui um rico repertório de trabalhos ligados ao patrimônio de nossa terra. Graduada em Produção e Execução de Eventos, possui mestrado em Arte, Educação e Gestão Cultural pela UIIMP - Universidade Internacional Menendez Pelayo. Há mais de trinta anos vem se dedicando à pesquisa da cultura popular em meio à atividade de educadora em importantes Instituições de Ensino na Bahia.

Serviço - Curso: Vivência em Cultura Popular Aplicada à Educação | de 11 de agosto a 8 de setembro, com aulas às quintas, das 14h às 18h, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Piedade | Inscrição: R4 30, pelo www.ighb.org.br