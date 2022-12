Edukatu impactou mais de mil moradores de Dias D'Ávila com ações de sustentabilidade

Com um alcance de mais de mil pessoas este ano, o Programa Edukatu promoveu uma série de atividades sobre a importância do consumo consciente, da reciclagem e da gestão adequada de resíduos para educadores, alunos e outros moradores de Dias D’Ávila. A iniciativa é resultado da parceria entre o Instituto Akatu e a Braskem, que apostou em atividades porta a porta e campanha digital, além da plataforma online de aprendizagem para tratar o tema sustentabilidade em municípios da Região Metropolitana de Salvador.

“Trabalhamos com o consumo consciente e com a sustentabilidade no dia a dia, sendo fundamental ter a oportunidade de conversar com as pessoas, tirar dúvidas e motivá-las a adotar novos hábitos”, conta Denise Conselheiro, gerente de educação do Instituto Akatu. “Foi muito gratificante, e até emocionante, poder trabalhar com as escolas e ver o engajamento dos educadores e dos jovens em Dias D’Ávila, além de visitar moradores para explicar que ações simples, como reduzir a geração de resíduos e fazer o descarte adequado, fazem uma grande diferença para todos nós”, ressaltou.

As atividades foram desenvolvidas em parceria com a associação de moradores do bairro de Leandrinho, a partir de outubro, quando foi promovida uma ação porta a porta, convidando a população local a rever hábitos e a praticar ações mais sustentáveis. A iniciativa continuou durante todo o mês de novembro, com uma campanha digital focada nas seis "Perguntas do Consumo Consciente": 1) Por que comprar?; 2) O que comprar?; 3) Como comprar?; 4) De quem comprar?; 5) Como usar? e 6) Como descartar?. No encontro de encerramento, em dezembro, os participantes compartilharam os avanços e pontos de melhorias das ações, além de iniciar o planejamento para 2023, com o objetivo de ter uma participação ativa da comunidade para uma melhor gestão dos resíduos.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, o projeto cumpre seu papel de conscientizar a população por meio de ações educativas. "Procuramos despertar a reflexão sobre o tema sustentabilidade, para que os moradores destas comunidades sejam protagonistas das ações de consumo consciente e descarte correto," destacou.

O projeto ainda conta com uma plataforma on-line de aprendizagem, desenvolvida pelo Instituto Akatu, sobre consumo consciente e está presente no estado da Bahia desde 2013. O espaço digital estimula professores e alunos a desenvolverem atividades escolares sobre temáticas socioambientais e se tornem protagonistas de um futuro mais sustentável.