Edvaldo Brito será empossado na Academia de Letras da Bahia

Um dos grandes nomes do direito tributário na Bahia e no Brasil será imortalizado na cadeira número três da Academia de Letras da Bahia - ALB. O advogado, jurista, professor e atual vereador de Salvador Edvaldo Brito (PSD) será empossado na instituição nesta sexta-feira, em cerimônia que acontece às 20h no Palacete Góes Calmon, em Nazaré.

Edvaldo será titular da cadeira anteriormente ocupada por Guilherme Requião Radel (1930-2019), professor da escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, e que tem como patrono o poeta barroco Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711).

Em sua carreira literária, Edvaldo acumula diversas obras de cunho acadêmico, voltadas para assunto como direito tributário e constitucional, como Direito Tributário Contemporâneo: Estudos de Especialistas (1995) e a mais recente Direito Tributário e Constituição: Estudos e Pareceres (2016).

Como professor, Brito lecionou na graduação, pós- graduação e doutorado, onde ainda atua, no curso de direito da Universidade Federal da Bahia, e na faculdade paulista Mackenzie.

Na política, Edvaldo foi prefeito de Salvador, entre 1978 e 79, nomeado pelo então governador Roberto Santos. Também esteve no cargo de vice-prefeito no mandato do ex-prefeito João Henrique, de 2009 a 2012.

Fora do estado, Edvaldo Brito integrou o mandato de Celso Pita na prefeitura de São Paulo, onde foi o Secretário de Negócios Jurídicos, no ano de 1996. Academia de Letras da Bahia/Palacete Góes Calmon (Av. Joana Angélica, Nazaré). Sexta-feira, às 20h. Entrada gratuita.