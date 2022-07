Edvana Carvalho estrela monólogo Aos 50 - Quem me Aguenta?

A atriz Edvana Carvalho apresenta, todos os sábados, às 19h, o monólogo Aos 50 - Quem me Aguenta?, no Teatro Moliére (Aliança Francesa), até o dia 30. A montagem aborda a trajetória de uma mulher negra, vivendo sua maturidade, entre aspectos sentimentais e sociais, e sua relação com temas diversos: sexo, envelhecimento, filhos, relacionamentos e sororidade.

A abordagem crítica e consciente de uma mulher de 50 anos frente às demandas de uma sociedade que ainda se guia pela valorização da juventude é um dos aspectos abordados pelo espetáculo Aos 50 – Quem me Aguenta?. De maneira bem-humorada, Edvana quebra paradigmas em temas polêmicos como machismo, misoginia, racismo e preconceitos diversos, discutindo em cena as novas possibilidades do feminino no contexto contemporâneo.

A atriz iniciou sua carreira artística ainda na escola, passando pelo Grupo de Teatro do SESC/SENAC, chegando à primeira formação do Bando de Teatro Olodum, sob direção de Márcio Meirelles. Edvana possui formação acadêmica em Licenciatura em Teatro pela UFBA – Universidade Federal da Bahia e Pós-Graduação em Psicopedagogia.

Na direção do espetáculo, está Marcelo Praddo. Bacharel em Interpretação Teatral pela UFBA, Marcelo trabalha como ator, diretor, produtor cultural e apresentador, além de escrever roteiros para vídeo e publicidade. Foi indicado ao Prêmio Braskem de Teatro por quatro vezes e recebeu a estatueta pelos espetáculos Boca de Ouro (direção de Fernando Guerreiro), Os Pássaros de Copacabana e Um Vânia, de Tchekhov (ambos dirigidos por Gil Vicente Tavares).

Os ingressos custam R$60,00 (inteira) e são vendidos exclusivamente pelo WhatsApp (71) 99921-2368.

Serviço

“Aos 50 – Quem me Aguenta?” – Um espetáculo de Edvana Carvalho

Período: 09 de julho a 30 de julho (somente aos sábados)

Horário: 19h

Ingressos: R$60 (inteira) pelo WhatsApp 71 -999212368

Local: Teatro Molière (Aliança Francesa)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra