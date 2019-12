Edvana Carvalho fala sobre sexo, filhos e velhice aos 50 anos

Sexo, envelhecimento, filhos e relacionamentos da mulher negra aos 50 anos. Esse é o mote do espetáculo Aos 50 – Quem me aguenta?, solo da baiana Edvana Carvalho, que estreia nesta sexta-feira (6), no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha. Atriz do Bando de Teatro Olodum, da novela Malhação e da série Irmãos Freitas, Edvana faz uma abordagem crítica da sociedade guiada pela valorização da juventude.

“Essa peça vem para comemorar meus 35 anos de teatro e minha entrada na meia-idade. Estou vivendo outra fase na minha vida, que também é de total empoderamento. Já me tornei avó, gosto de dizer que me tornei vovógata!”, conta Edvana, 51 anos, bem-humorada. Sozinha no palco pela primeira vez, a atriz conta que este foi um desafio que se impôs para falar sobre a mulher viu crescer nos últimos anos.

Temas como machismo, misoginia, racismo e outros preconceitos são abordados no espetáculo, que tenta quebrar paradigmas para mostrar novas possibilidades do feminino na sociedade contemporânea. Dirigida por Marcelo Praddo, a peça também destaca assuntos como a síndrome do ninho vazio e a representatividade negra.

“Acredito que devemos estimular sempre a ideia de que meninos e meninas negros, oriundos da periferia, como eu, podem ser atores e atrizes. Podemos estar em todos os lugares que quisermos e a cor da minha pele, origem e etnia, não podem ser entraves para isso”, defende a protagonista, que assina o texto da peça.

Para o diretor Marcelo Praddo, falar sobre a maturidade, a passagem do tempo e seu significado é sempre enriquecedor. “Além do tema principal, que é o relato de uma mulher sobre sua experiência ao chegar aos 50 anos, outro componente importante é que estamos falando de uma atriz negra”, conta.

Assim como Edvana, Praddo acredita que esta abordagem faz toda a diferença, já que “acrescenta pontos importantes e delicados à discussão, como preconceito, discriminação e a dificuldade de sobreviver de arte num país como o nosso”.

Serviço

O quê: Edvana Araújo no espetáculo solo Aos 50 – Quem me aguenta?

Onde: Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha (Passeio Público, Av. Sete de Setembro, s/n | 3083-4600)

Quando: Sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h. Até dia 22

Ingresso: R$ 40 | R$ 20