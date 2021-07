Edy Vox celebra 30 anos de carreira em live-show interativa no Youtube

O cantor, músico e compositor Edy Vox comemora os seus 30 anos de carreira este domingo (1), às 18h30, com a Live 3 Décadas, no seu canal oficial no Youtube, onde o público poderá pedir músicas para o repertório do artista.

De Bob Marley a Bezerra da Silva, passando por Jimmy Cliff, Raul Seixas, Jackson do Pandeiro, entre outras influências, Edy Vox transita entre seu trabalho autoral de reggae, intitulado “Reggae Popular Brasileiro”, e a releitura de clássicos nacionais e internacionais. Durante a live será feito uma espécie de chapéu virtual, para quem quiser contribuir como auxílio aos músicos, uma das classes mais afetadas durante a pandemia.

Vox, que foi vocalista da banda Papoula por 15 anos, segue consolidando a sua carreira solo e antecipa que muito em breve vem aí o seu quarto álbum: Reggae Popular Brasileiro – Vol. 2. Em seu repertório, além das canções autorais, há uma diversidade de outros compositores já gravados por ele, como Zeca baleiro, Raimundo Sodré, Raul Seixas, Djalma Luz e Herivelto Martins.