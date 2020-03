Efeito coronavírus: espaços culturais de Salvador suspendem atividades

Em decorrência do surto de coronavírus que já confirmou quatro casos em Salvador, alguns espaços culturais da cidade optaram por suspender apresentações, visitas e projetos desenvolvidos em suas instalações.

Por meio da assessoria, o Teatro Castro Alves anunciou que, até domingo, todos os espetáculos e shows da casa serão suspensos. Entre esses eventos, estavam programados o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que iniciaria sua temporada de apresentações em 2020 com a série Jorge Amado, onde estariam incluídas composições do compositor russo Tchaikovsky. No final de semana, estavam agendados o show do artista Fernando Anitelli (dia 20, às 21h) e o espetáculo infantil Baby Shark Live Show (dia 21, às 16h).

A Fundação Gregório de Mattos também comunicou oficialmente que as atividades culturais não ocorrerão até o dia 31 de março, adiando o lançamento do espetáculo teatral NAU, selecionado pelo edital da Fábrica de Musicais, da FGM. Com isso, ficam fechados A Casa do Carnaval, no Pelourinho, o Memorial Jorge Amado, que fica na Casa do Rio Vermelho, o espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Espaço Carybé das Artes, ambos na Barra.

Conforme anunciado anteriormente, o mesmo vale para os espaços culturais geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), que são: Casa do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Espaços Culturais Boca de Brasa (Subúrbio 360, Centro, CEU de Valéria, Muncab, Casa do Sol, Picolino e Quabales), Café Teatro Nilda Spencer e Sala Multiuso, os dois últimos na sede da própria fundação, na Barroquinha.

A Casa Respeite as Mina, localizada no Pelourinho, também resolveu suspender suas atividades. O espaço teria uma programação especial dedicado ás mulheres até o final do mês.





Confira os espaços que suspenderam atividades:

Teatro Castro Alves

Quinta-feira (19): Osba - Série Jorge Amado

Sexta (20): Fernando Anitelli em O Teatro Mágico Voz e Violão

Sábado (21): Baby Shark Live Show

Fundação Gregório de Mattos

Casa do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Espaços Culturais Boca de Brasa (Subúrbio 360, Centro, CEU de Valéria, Muncab, Casa do Sol, Picolino e Quabales), Café Teatro Nilda Spencer e Sala Multiuso.

Casa do Carnaval (a partir de quarta, 18 de março)

Casa do Rio Vermelho (a partir de quarta, 18 de março)

Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai

Casa Respeta as Mina (a partir de terca, 17)