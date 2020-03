Efeito Coronavírus: Outro show de Alok em Salvador é adiado

Mais um show de Alok em Salvador teve que ser adiado por causa do Novo Coronavírus. Primeiro, o artista era cotado para ser uma das atrações nas comemorações do aniversário da capial baiana, que acontece no dia 29 de março, mas o evento foi cancelado pelo Prefeito ACM Neto.

No mesmo dia, Alok iria se apresentar na Chácara Baluarte dentro do evento privado Villa Garden. Hoje (16), a produção do show também confirmou que a apresentação foi adiada.

Segundo a nota enviada pela organização, "o cancelamento segue as recomendações preventivas do Ministério da Saúde e a determinação da Prefeitura de Salvador, através do Decreto Municipal, que entra em vigor hoje (16)".

A nova data para realização do evento ainda não foi divulgada. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (71) 3035-8059.

Turnê internacional

Para evitar a disseminação do coronavírus, Alok também teve que cancelar suas turnês que seriam realizadas nessa semana nos Estados Unidos, e em abril, na China. No comunicado, o artista informou que vai seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Alok ressalta sua prioridade e preocupação com a saúde do seu público, equipe e colaboradores, o que é de extrema responsabilidade em sua carreira", diz a nota divulgada.

Clique aqui saber tudo sobre o coronavírus com informações confirmadas pelo jornal CORREIO