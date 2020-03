Efeito Coronavírus: Peças baianas vão ser transmitidas no YouTube

O teatro baiano encontrou uma alternativa à suspensão dos espetáculos em razão do coronavírus e vai realizar a transmissão de diversas peças nos próximos dias.

Uma delas é Dois Pesos, Duas Medidas, com Fernanda Beltrão e Daniel Calibam. Os artistas, utilizando bases da palhaçaria e da tragicomédia falam do preconceito do qual pessoas gordas são vítimas. A transmissão estará liberada hoje (20), das 14h às 18h.

No mesmo horário, também será transmitida a montagem Foi Por Esse Amor, com Antônio Roque e João Guisande. A peça aborda relações humanas, especialmente as familiares.

O amor de pai e filho pelo carnaval, dúvidas e medos da infância, juventude e velhice também integram o roteiro. Vale ressaltar que os atores são pai e filho fora do palco.

A transmissão vai ser no canal Diário de uma Atriz.