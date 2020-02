O Carnaval de Salvador de 2020 conta com diversas celebrações especiais, a maior delas, sem dúvida, os 75 anos do trio elétrico. Além dessa, os jornalistas do CORREIO Osmar 'Marrom' Martins e Ivan Dias Marques conversam sobre outras, como os 35 anos de carreira de Luiz Caldas, os 40 anos dos blocos Cheiro de Amor e EVA e do primeiro desfile do Malê Debalê. Ouça:

