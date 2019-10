Eita! Narrador se revolta com gol na Série B e xinga ao vivo

Ver o próprio time sofrer um gol é algo que irrita 10 a cada 10 torcedores. Mas e quando você é narrador? No caso de Mateus Mastella, não deu para se conter. Ao ver o clube de seu coração, o Criciúma, sofrer um gol, ele não economizou nos xingamentos. Só que estava durante a transmissão na hora e o vídeo viralizou.

O momento aconteceu na partida do Tigre contra o Figueirense, no último sábado (26), no Orlando Scarpelli, que terminou em empate de 2x2. Ao ver um contra-ataque dos donos de casa ser bem sucedido, terminando com a bola no fundo da rede visitante, Mateus desabafou:

"Vão tudo pra p... que pariu, Criciúma, vai tudo pra p... que pariu, Criciúma. Tão de brincadeira, vão tudo a merda. Me desculpem os patrocinadores, me desculpem os ouvintes, me desculpem os parceiros. Vão tudo pra p... que pariu", disse, na narração para o canal Tabelando, do Youtube, e mais outros dois veículos, a TV Engeplus e a Rádio Cocal FM.

A poesia do esporte enobrece o homem (parte 2)... pic.twitter.com/yw82O61cJF — Kibe Loco (@kibeloco) 27 de outubro de 2019

Em entrevista ao Uol, o jornalista afirmou que a ideia é usar a mesma linguagem dos torcedores do Criciúma. "Vão tudo pra p... que pariu. É assim que o torcedor xinga. Vão tudo a merda, chega, não dá mais. A ideia não foi criticar jogador, técnico e direção. Foi um desabafo pela fase ruim...", falou.

"Como a cidade só tem um time na Série B, acredito que não só eu, mas as próprias emissoras que transmitem, torcem exclusivamente para o Criciúma. Nós pegamos mais este lado torcedor para não concorrer com as emissoras tradicionais", seguiu ao Uol.

Segundo Mateus, apesar do estilo diferente da narração, ele nunca havia chegado a xingar na transmissão. "Acho que não é correto ficar falando palavrão. Quando ganha, a gente faz festa. Quando perde a gente fica indignado. Claro que não xingando. Eu acabei me emocionando".

Após o vídeo viralizar, o jornalista admitiu ao Uol que passou dos limites e se desculpou.