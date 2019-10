El Camino: filme de Breaking Bad já está disponível na Netflix

A espera dos fãs de Breaking Bad acabou: a continuação da série, o filme El Camino, já está disponível na Netflix.

A produção, de duas horas de duração, conta a história de Jesse Pinkman (Aaron Paul) após os eventos do último episódio da série, que foi ao ar em 2013. A última vez que foi visto, há seis anos, Pinkman estava chorando e rindo em seu carro, com as luzes iluminando as cicatrizes em um rosto marcado por tortura e mostrando o alívio de ter se livrado não só do cativeiro de Jack Welker (Michael Bowen) como também de seu mentor e manipulador Walter White (Bryan Cranston).

Os termos Breaking Bad e El Camino foram os assuntos mais comentados no Twitter mundial na manhã de sexta-feira (11), quando o filme chegou à plataforma.

El Camino - A Breaking Bad Movie é dirigido pela mesma mente por trás do original, Vince Gilligan, e com a promessa de vislumbrar algum futuro para Jesse Pinkman. O longa-metragem parte exatamente de onde termina Felina, o último episódio da série Breaking Bad, que teve cinco temporadas.

Em entrevista ao UOL, Aaron Paul, 40, contou que voltar ao personagem após seis anos "foi como revisitar um velho amigo, alguém próximo e destruído" "Foi bom se sentir confortável naquela pele de novo e continuar nessa jornada", disse o ator sobre o papel que deu uma virada em sua carreira.

Para ele, Jesse aparece no filme como nunca antes. "Ele está em um estado de espírito diferente. Ele ainda está muito machucado, mas de uma maneira que nunca vimos antes", comenta.