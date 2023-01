Ela cresceu! Anna Catarina lança CD promocional nesta sexta-feira (27)

A cantora Anna Catarina, que iniciou a carreira aos 15 anos na internet, lançou nesta sexta-feira (27) mais uma novidade para os fãs com o lançamento do álbum ‘Segunda Dose de Sofrência’, CD promocional que conta com 15 faixas especialmente para o público do arrocha e sofrência.

No repertório, Anna Catarina, que atualmente tem 19 anos, tem como carro chefe a música ‘Leão – Marília Mendonça’. Mas também há músicas como ‘Vida de Solteiro’ e ‘Dói Demais’ – feat com Kevin Jony -, também se destacam como uma das queridinhas do CD.

Ainda no CD promocional, a artista contempla também regravações de outros artistas como as canções dos hits ‘Refém’, do cantor Dilsinho e ‘Pensa em Mim’, da dupla Leandro e Leonardo.