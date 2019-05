Elas conciliam vida profissional e maternidade

Quem é mãe sabe: vivemos entre "trabalhar como se não tivesse filhos e ser mãe como se não houvesse trabalho". Cobranças (internas e externas) de quem ainda precisa provar muitas coisas no mercado enquanto segura a maior parte da onda, em casa. A realidade comum a (quase) todas é dura, mas começa a nos mostrar caminhos. Respire, não pire e se inspire nas experiências dessas quatro mães e profissionais.

Brenda Medeiros (jornalista, mãe de Arthur) trabalha em casa

"O meu companheiro trabalha em casa. Quando decidi também trabalhar em casa, pensei: "se o pai consegue há tantos anos, por que eu não conseguiria?" E ai existe a diferença: as responsabilidades do ser mãe nesse formato ainda estão em evolução. Hoje, diariamente, tentamos reformular combinados para não ficarmos com a casa de pernas pro ar. Acabei ficando com a responsabilidade de organizar a vida doméstica, mas estou sempre pontuando em mini ou longas conversas que precisamos ajustar as questões, pois como sou autônoma e trabalho com projetos culturais, muitas vezes, não consigo ter horários tão pré-determinados e isso precisa ser revisto sempre. Posso dizer com toda a força que não troco minha decisão por nada. O dia a dia é difícil, cansativo, mas acompanhar meu filho de perto, saber quem ele é e quem está se tornando, poder dar mil beijos entre um texto e outro, levar e pegar na escola, isso me deixa em paz".

Andrea Fernandes (jornalista, mãe de Tom e Xam) trabalha com mulheres

"Um dos meus filhos tem necessidades especiais, o que acrescenta ao meu leque de necessidades estar antenada com temáticas específicas. Além disso, confere a minha vida demandas com médicos, escola, equipe de terapeutas e horários semanais em clínicas de atendimento. Trabalhar e ser mãe é um desafio que se torna quase uma tortura quando encontramos no mundo do trabalho uma situação de dissociação do nosso ser profissional, do pessoal. Trabalhar na Avante, uma ONG que atua pelos direitos de crianças, adolescentes e mulheres há mais de 20 anos, foi um divisor de águas pra mim devido a coerência da instituição entre sua missão e o seu fazer cotidiano, que possui em seu quadro uma grande maioria de mulheres como consultoras associadas. Mulheres que agem com uma atitude de apoio e entendimento, promovendo um ambiente de trabalho onde as dimensões vida pessoal e profissional caminham juntas. Isso me ajuda a lidar com as já tão complexas e inevitáveis cobranças internas".

Lídice Paraguassu (bióloga, mãe de Bebel) conta com rede de apoio familiar

"Em geral, eu tento dar um limite verbal às cobranças. Como tenho dois trabalhos, as demandas de realizar novos projetos sempre aparecem e frequentemente eu tenho que dizer não, priorizando o tempo com minha filha. Às pessoas que me questionam se eu não trabalho demais e tenho pouco tempo pra minha filha, eu respondo que só sou uma ótima mãe porque tenho trabalhos que eu amo fazer. Meu companheiro sempre dividiu a criação de Bebel comigo. Nós alternamos nossos turnos de trabalho para que um de nós possa sempre ficar com ela. Em minhas viagens de trabalho, ele assume todas as tarefas (e eu viajo a trabalho desde que ela tem 10 meses). Além disso, conto com o apoio de minha mãe, minha sogra e das funcionárias delas que foram minhas babás e de Fábio".

Isabele Garrido (turismóloga, mãe de Tainah e Sophia) compensa na diversão com as filhas

"Ser uma boa mãe e ser uma boa profissional são as minhas principais cobranças atuais. Até porque quero ser a MELHOR nas duas áreas: criar minhas filhas "bem criadas" é a minha mais importante função na vida e trabalhar arduamente para prover as nossas necessidades, é também minha outra importante obrigação. Então a cobrança é, de fato, muito grande nessas áreas. Mas o que eu tenho percebido é que eu não tenho conseguido separar os momentos "mãe" x "trabalho", de maneira igualitária. No trabalho, me desligo total das filhas e de outros assuntos pessoais, pra manter o foco necessário nas minhas funções profissionais. Mas nos momentos em família, não tenho conseguido ficar off do trabalho. E isso me causa uma irritabilidade enorme, pq me considero injusta com as minhas filhas. Daí eu tento compensar como posso, quando consigo me desligar das questões do trabalho. Então não paramos! Quero sair, quero fazer mil coisas com elas pra aproveitarmos o tempo mãe e filhas, apenas".