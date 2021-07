Elas por nós: Rebeca Andrade e Mayra Aguiar são esperanças de medalha no corujão de hoje

Mulheres no comando, mulheres no poder e, quem sabe, também no pódio olímpico em Tóquio na virada desta quarta para quinta-feira (28). Rebeca Andrade disputa a final do individual geral a partir das 7h50 de quinta-feira e tem os holofotes sobre seu talento após a desistência da estadunidense Simone Biles. No judô, Mayra Aguiar tenta o seu terceiro pódio consecutivo na categoria até 78kg. Mayra é a única brasileira a conseguir duas medalhas olímpicas num esporte individual em toda a história e quer aumentar ainda mais o tamanho no seu nome nos registros de nosso esporte.

No tênis, Laura Pigossi e Luisa Stefani já estão fazendo história: elas chegaram para a semi, um feito inédito para o país, e agora buscam brocar ainda mais chegando à final e garantindo medalha.

Laura e Luisa celebram resultado em Tóquio (Foto: Wander Roberto/COB)

Tambem tem Brasil nas quartas do Ciclismo BMX, Remo, Tiro com Arco, Vela e muito mais. Confira a programação olímpica logo abaixo. A receita para a torcida você já sabe: passa um cafezinho fresco, aciona os contatos e vamos pra cima junto com o Brasil!

Programação de quarta e quinta (28 e 29/07):

Remo

23h - Lucas Verthein (Semifinal Single Scull)

Rúgbi feminino

21h30 - Canadá x Brasil

05h (quinta) - França x Brasil

21h (quinta) - Fiji x Brasil

Judô

23h - Mayra Aguiar X Adversária a definir (Até 78kg)

23h - Rafael Buzacarini (BRA) x Toma Nikiforov (BEL)

Ciclismo BMX

22h - Renato Rezende (Quartas de final masculino)

22h21 - Priscilla Stevaux (Quartas de final feminino)

Handebol

23h - Espanha x Brasil (feminino)

21h (quinta) - Argentina x Brasil (masculino)

Canoagem (quarta para quinta)

02h - Ana Sátila (Semifinal individual)

Vela (quarta para quinta)

0h05 - Ana Luiza Barbachan e Fernanda Oliveira

00h05 - Robert Scheidt (Laser)

0h05 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino

01h05 - Patrícia Freitas

02h35 - Jorge Zarif

03h05 - Henrique Hadad e Bruno Bethlem

Ginástica artística (quinta)

07h50 - Rebeca Andrade (Final individual feminino)

Tênis (quinta)

06h - Laura Pigossi e Luisa Stefani (BRA) x Boncic e Golubice (SUI) | Semifinal

Boxe (quinta)

05h - Hebert Souza (BRA) x Erbieke Tuoheta (CHI) | Oitavas de final | peso médio

07h24- Graziele de Jesus (BRA) x Tsukimi Namiki (JAP) | Oitavas | Peso mosca

Natação (quinta)

07h02 - Viviane Jungblut (800m livre)

07h50 - Matheus Gonche (100m borboleta)

08h17 - Revezamento 4x100 Medley misto

Vôlei (quinta)

07h40 - Japão x Brasil (feminino)

23h05 - Brasil x EUA (masculino)

Vôlei de praia (quinta)

09h - Agatha e Duda (BRA) x Bansley e Brandie (CAN)

10h - Alison e Álvaro (BRA) x Brouwer e Meeuwsen

Atletismo (quinta)

21h15 - Classificatórias Salto em Altura Masculino

22h55 - Classificatórias 400m com barreiras masculino

23h40 - Classificatórias 100m rasos feminino

Tiro com arco (quinta)

05h57 - Ane Marcelle Santos (BRA) x Ana Pavla Vazquez (MEX)l!