Elas são notáveis: prêmio destaca personalidades femininas da sociedade baiana

A segunda edição do Prêmio Mulheres Notáveis foi realizada nesta sexta-feira (31), no foyer do centro de cultura da Câmara Municipal de Salvador. Idealizada pela vereadora Ireuda Silva (Republicanos), a honraria homenageia aquelas que têm destaque em suas respectivas áreas profissionais e que tenham contribuído para o empoderamento feminino e para a luta contra o machismo. Não à toa, a cerimônia foi realizada ainda no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.



A diretora do CORREIO, Renata Correia, foi uma das 29 homenageadas. A empresária falou sobre a emoção de estar na lista: “É um reconhecimento de todo um trabalho. Não digo eu sozinha porque é sempre um trabalho conjunto. Hoje é mais um dia de celebrar, mostrando que as mulheres cada vez mais se destacam e estão à frente de empresas ou áreas onde elas querem atuar. E o Correio, tanto na gestão quanto no seu conteúdo, continuará com as mulheres tendo o seu espaço de destaque”.



A primeira-dama da capital baiana, Rebeca Cardoso, também recebeu o prêmio. Ela chegou com o filho Breno, de 4 anos, e o marido, o prefeito de Salvador Bruno Reis, e classificou o momento como “gratificante”. “Significa que todo nosso trabalho diário, toda nossa luta, todas as dificuldades estão sendo reconhecidas. A vida para mulher é muito mais complexa. A gente, além de trabalhar fora, tem que tomar conta da casa, do filho. Estar aqui hoje é uma honra enorme. Significa que a nossa história com mulher está dando certo”, ressaltou Rebeca.



Outra homenageada da noite foi a presidente da Funarte, Maria Marighella. Em conversa com o Alô Alô Bahia, ela ressaltou a importância do evento, que reuniu representantes de diversas áreas e frentes ideológicas. “Fiquei honradíssima por receber uma honraria desta natureza de uma vereadora que muito me mobiliza. Ireuda é do campo conservador da Câmara, de um outro campo político. É a vereadora mais votada da cidade de Salvador. Então sempre me impressionou como ela mobiliza os territórios, a população negra, as mulheres negras deste outro campo”.



As cantoras Vina Calmon, Mari Antunes e Juliana Ribeiro, as jornalistas Jéssica Smetak, Tarsila Alvarenga e Carol Rosa, a titular da Secretaria da Fazendo (Sefaz Salvador), Giovanna Victer, e a capitã da Marinha do Brasil, Adriana Pereira Paes Leme, também receberam o prêmio.

