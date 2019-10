Élber, Artur e Gilberto são poupados antes de jogo com São Paulo

Apesar do pouco tempo de treino, o Bahia está pronto para encarar o São Paulo, nesta quarta-feira (9), às 21h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (8), o elenco tricolor fez o último trabalho antes da partida e encerrou os preparativos.

O técnico Roger Machado não pôde contar com três peças importantes. Os atacantes Élber, Gilberto e Artur foram poupados e não participaram dos trabalhos. Élber e Gilberto apresentaram cansaço muscular e foram preservados. Já Artur está gripado e ficou de repouso. Apesar das ausências, os jogadores não preocupam para a partida.

Em campo, o elenco fez uma atividade técnica com foco no ajuste defensivo e jogadas de escanteio e lateral. Logo depois a bola rolou para o tradicional recreativo. Para o duelo contra o São Paulo, Roger não vai contar com os meias Guerra, suspenso pelo terceiro amarelo, e Shaylon, que pertence ao time paulista. A tendência é de que o volante Ronaldo ganhe a vaga no meio-campo. João Pedro, Giovanni e Lucca também disputam a posição.

A provável escalação do Bahia tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo; Artur, Élber e Gilberto.

Com 37 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão. Já o São Paulo é o quinto, com 39. Se vencer, o Esquadrão pode chegar até o quinto lugar. Para isso, terá que torcer por um tropeço do Internacional contra o CSA.