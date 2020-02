Élber avalia momento do Bahia e defende trabalho de Roger Machado

Os dias na Cidade Tricolor têm sido de poucos sorrisos. O início ruim do Bahia na temporada forçou o Esquadrão a dar uma resposta rápida ao seu torcedor. E a primeira oportunidade será nesta quarta-feira (12), quando o Esquadrão recebe o Nacional-PAR, às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Apesar do momento turbulento, o atacante Élber tem a confiança de que o Bahia vai se recuperar diante dos paraguaios e dar a volta por cima.

“Não vamos ser eliminados de novo. Isso tenho total certeza. O que de ruim aconteceu, não tem nada para piorar. A eliminação na Copa do Brasil. Derrota no clássico. Tenho certeza que todo o grupo vai entrar focado e determinado para não deixar o ano terminar tão cedo. A gente vai tentar ir o mais longe possível na competição, sempre buscando o máximo, que é o título”, afirmou o camisa 7.

Apesar da confiança, Élber sabe que um novo resultado ruim na Fonte Nova pode deixar o clima ainda mais pesado para o Bahia. Contra o Vitória, parte da torcida tricolor entoou gritos pedindo a demissão do técnico Roger Machado. Élber, no entanto, saiu em defesa do treinador e afirmou que o trabalho tem sido bem feito.

“Acho que independente de falar da permanecia e treinador ou não, a gente tem que pensar em fazer um grande jogo. É mais uma competição difícil que a gente entra para buscar o título. Deixar essa pressão de lado. Em relação ao treinador, isso cabe à diretoria. Mas o Roger tem total respaldo dele e confiança nossa. Os jogadores têm total confiança nele e tenho certeza que na quarta a gente vai fazer de tudo para conquistar o resultado e dar mais estabilidade para ele para todos nós”, disse.

Foco no emocional

Além de acertar o pé para fazer os gols que o Bahia precisa diante do Nacional, o elenco tricolor tem em mente que o lado emocional também vai fazer a diferença durante o duelo. Quem mais tem sofrido com isso é o goleiro Douglas. Ele falhou nas duas últimas derrotas da equipe e pode perder posição para Anderson no time principal.

“Não tem o que falar do Douglas. Infelizmente vem passando por um momento nesses dois últimos jogos que a gente sabe que não é da qualidade dele. Em vários jogos nos salvou. A gente tem total confiança nele. É um dos melhores goleiros do Brasil atualmente. A gente tem total confiança nele. Mais rápido possível ele vai voltar a ter brandes atuações. É um cara que dispensa comentários”, finalizou Élber.