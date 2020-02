Élber pede atenção em jogo contra o River: 'jogo difícil'

Élber está a apenas um gol de igualar uma marca pessoal: marcar 12 gols por um mesmo time. No Bahia há três temporadas, o atacante de 27 anos disputou 110 jogos pelo Esquadrão e marcou 11 gols - um a menos do que os 12 que marcou quando defendeu o Sport, em 2015.

Élber pode alcançar e até ultrapassar esta marca na próxima quarta-feira (5), quando o time de Roger Machado enfrenta o River-PI, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil. Um confronto perigoso, em jogo único, que o Bahia tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar à segunda etapa da competição nacional.

Cerca de 1.150 km separam as capitais da Bahia e do Piauí. Por isso o Bahia optou por viajar nesta segunda-feira (3) logo pela manhã. O objetivo é aclimatar os jogadores tanto quanto possível. Roger vai comandar um único treino antes do jogo.

Adversário do Bahia, o River disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e vive realidades bem opostas nos campeonatos que disputa neste semestre. Explica-se: maior campeão do piauiense, o River é o laterna do certame, fruto de duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos. Só que na Copa do Nordeste a realidade é bem diferente e o time lidera o Grupo A, que também tem o Bahia, com 4 pontos somados em duas partidas.

Sabendo desse retrospecto e, principalmente, após tomar conhecimento da boa vitória do time riverino contra o CSA por 3x1 no último sábado (1), Élber afirma que o Bahia não pode chegar ao estádio Albertão pensando em facilidade ou "sentando" em cima da vantagem porque essa pode ser uma atitude arriscada.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, a equipe deles vem de um grande resultado. Venceram no último jogo da Copa do nordeste, sabemos que eles estarão na casa deles e o que vamos enfrentar. Temos a opção do empate, mas não podemos nos apegar a isso, temos que jogar nosso futebol, colocar a bola no chão e sair de lá com a classificação", disse Élber antes do embarque da delegação tricolor, nesta segunda (3).

Titular no jogo do último domingo (2) pelo Campeonato Baiano, quando o Bahia empatou por 1x1 com o Jacuipense, o atacante Fernandão se juntou ao elenco de cima e será opção para Roger na partida. Élber entende que ter o camisa 20 na delegação acrescenta muito ao Bahia porque Fernandão "é um cara que ajuda bastante quando está em campo e quando não está", por conta da experiência que acumulou durante os anos de carreira.