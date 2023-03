"Ele achou que estava certo", dispara mulher que teve partes íntimas filmada por homem em Salvador

A mulher que teve as partes íntimas filmadas dentro de um supermercado no Itaigara, em Salvador, na noite desta segunda-feira (13), revelou que o homem achou um "absurdo" ter de ir à delegacia para prestar depoimento por causa de "alguns vídeos".

Em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia nesta terça-feira (14), a vítima contou que não tinha percebido que o homem estava o cercando constantemente para fazer as filmagens porque estava concentrada em suas compras. Uma outra mulher, que também estava próximo, observou tudo e alertou a vítima.

"Na mesma hora ela me avisou e eu gritei: 'Pode parar aí'. Segurei ele. Eu vi a câmera do celular aberta, ele tentou esconder, tentou fugir, mas ele é baixinho, deve ter 1,60 de altura, segurei pelo ombro e falei 'você não vai fugir não, vai ficar aqui e vai abrir o celular agora'. Aí abriu e tinha várias filmagens", contou.

Além dos vídeos que ele tinha feito da vítima, haviam outras gravações que o homem tinha feito com diversas mulheres no mesmo local e em outros lugares. Com isso, ela ainda conseguiu apagar todos os vídeos que ele fez e estavam na lixeira do aparelho celular.

Ainda na entrevista, a mulher contou que o suspeito achou um absurdo ele ter de ir à delegacia ser denunciado como registro não autorizado da intimidade sexual.

"O mais revoltante mesmo dessa história foi o fato dele achar que ele estava certo. Ele achou um absurdo ir para a delegacia pro causa disso. Ele falou que já tinha apagado o vídeo e tinha depressão. Falei 'Não interessa, você faltou respeito e tenho certeza que já fez isso antes'. Aí ele disse: 'Não preciso ir preso por causa de um vídeo', achando completamente normal. Inclusive, o advogado dele tentou me persuadir na frente de todo mundo a desistir [da denúncia], tentou me convencer", revelou.

Ela, assim como várias mulheres, comentou que nunca imaginou que iria passar por uma situação parecida: "Eu até falei que se um dia encontrasse um cara desse, eu iria bater. Mas, na verdade, eu me tremi na hora e iria perder a razão, tinha câmeras, várias testemunhas. Decidi ficar tranquila".

Ainda na noite desta segunda-feira (13), a mulher e o importunador sexual foram conduzidos à Central de Flagrantes para registrar a denúncia. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos foram ouvidos na unidade, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O suspeito foi liberado em seguida.