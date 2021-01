"Ele chora por tudo", diz Cleo Pires sobre o irmão Fiuk

A atriz Cleo Pires conversou com os seguidores do seu perfil no Instagram, através de stories, e disse que seu irmão, Fiuk, costuma chorar por tudo. Fiuk é um dos participantes do BBB 21 e já nos primeiros dias de programa chorou em diversas ocasiões. "O Felipe chora mesmo. Acho que já deu pra perceber. Ele chora por tudo. Então, não é para fazer cena nem nada", disse a atriz.



Ela também comentou a polêmica discussão sobre o desfile de maquiados e elogiou a postura do cantor. Além do choro na discussão, Fiuk chorou na roda de apresentação dos demais jogadores e quando ouviu uma música sua tocada na primeira festa do programa. Ele também chorou ao ouvir "Watermelon Sugar", do cantor Harry Styles, nos primeiros dias de confinamento e virou meme nas redes sociais.

O perfil do cantor nas redes sociais brincou sobre o fato de Fiuk ser considerado chorão, e postou um vídeo onde o ator aparece correndo, após descobrir que foi "cancelado" por chorar demais.