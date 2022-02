Eleições 2022: 54% consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, diz Ipespe

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (11) mostra que a avaliação negativa do governo Bolsonaro continua alta: 54% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, contra 24% que o avaliam como bom ou ótimo. Aqueles que avaliam o governo regular são 20%.



Já a desaprovação do governo foi de 64%, contra 31% que aprovaram e 5% que não souberam responder. Na economia, os que acreditam que a gestão do governo está no caminho errado são 63%, contra 27% que avaliam que a economia está no caminho certo 10% não soube responder.



Congresso



Com relação a avaliação do Congresso Nacional, 48% avaliou seu trabalho como ruim ou péssimo. Os que avaliam o trabalho como regular são 39% e 9% acham que o Congresso tem realizado um trabalho bom ou ótimo.



Para a pesquisa, foram feitas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03828/2022.