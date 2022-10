Eleições 2022: veja lista com todos os deputados federais eleitos no Brasil

O Brasil elegeu 513 deputados federais para a Câmara neste domingo, 2. Alguns partidos predominam a lista dos candidatos eleitos, como União Brasil, Progressistas (PP) e o PL de Jair Bolsonaro. Outros, como PDT, PT e PSOL, aparecem em menor quantidade. O mais votado para esse cargo no País foi o mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG), com 1.492.047 votos. Em segundo lugar vem Guilherme Boulos (PSOL-SP), com pouco mais de 1 milhão. Veja a lista completa.



Acre



Socorro Neri (PP): 25.842 votos



Meire Serafim (União Brasil): 21.285 votos



Coronel Ulysses (União Brasil): 21.075 votos



Zezinho Barbary (PP): 19.958 votos



Gerlen Diniz (PP): 19.560 votos



Dr. Eduardo Velloso (União Brasil): 16.786 votos



Antônia Lucia (Republicanos): 16.280 votos



Roberto Duarte (Republicanos): 14.522 votos



Alagoas



Arthur Lira (PP): 219.452 votos



Alfredo Gaspar (União Brasil): 102.039 votos



Luciano Amaral (PV): 101.508 votos



Marx Beltrão (PP): 88.512 votos



Isnaldo Bulhões Jr (MDB): 83.965 votos



Paulão (PT): 65.814 votos



Daniel Barbosa (PP): 63.385 votos



Delegado Fabio Costa (PP): 60.767 votos



Rafael Brito (tio Rafa) (MDB): 58.134 votos



Amapá



Josenildo(PDT): 27.112 votos



Acácio Favacho (MDB): 24.064 votos



Vinicius Gurgel (PL): 13.253 votos



Dorinaldo Malafaia (PDT): 11.473 votos



Sonize Barbosa (PL): 9.200 votos



Professora Goreth (PDT): 8.409 votos



Dr. Pupio (MDB): 5.787 votos



Silvia Waiãpi (PL): 5.435 votos



Amazonas



Amom Mandel (Cidadania) - 288.552 votos



Capitão Alberto Neto (PL) - 147.821 votos



Saullo Vianna (União) - 127.236 votos



Silas Câmara (Republicanos) - 125.009 votos



Atila Lins (PSD) - 102.359 votos



Sidney Leite (PSD) - 102.104 votos



Adail Filho (Republicanos) - 89.677 votos



Zé Ricardo (PT) - 88.985 votos



Bahia



Otto Filho (PSD): 200.909 votos



Elmar Nascimento (União Brasil): 175.439 votos



Diego Coronel (PSD): 171.684 votos



Antonio Brito (PSD): 165.386 votos



Neto Carletto (PP): 164.655 votos



Roberta Roma (PL): 160.731 votos



Claudio Cajado (PP): 154.098 votos



Mario Negromonte Jr (PP): 147.711 votos



Leo Prates (PDT): 143.763 votos



Deputado Dal (União Brasil) - 140.435 votos



Gabriel Nunes (PSD) - 138.448 votos



Paulo Azi (União Brasil) - 137.383 votos



Ricardo Maia (MDB): 136.834 votos



Jorge Solla (PT): 128.968 votos



Zé Neto (PT): 128.439 votos



Daniel (PCdoB): 125.374 votos



Alice Portugal (PcdoB): 124.358 votos



Adolfo Viana (PSDB): 123.199 votos



Marcio Marinho (Republicanos): 118.904 votos



Afonso Florence (PT): 118.021 votos



Sergio Brito (PSD): 116.960 votos



Waldenor Pereira (PT): 113.110 votos



Lídice da Mata (PSB): 112.385 votos



Bacelar (PV): 110.787 votos



Arthur Maia (União Brasil): 108.672 votos



Paulo Magalhães (PSD): 107.093 votos



Alex Santana (Republicanos): 106.940 votos



Ivoneide Caetano (PT): 105.885 votos



Joseildo Ramos (PT): 104.228 votos



João Leão (PP): 102.376 votos



Capitão Alden (PL): 95.151 votos



João Carlos Bacelar (PL): 90.229 votos



Valmir Assunção (PT): 90.148 votos



Rogeria Santos (Republicanos): 82.012 votos



Leur Lomanto Jr (União Brasil): 82.004 votos



José Rocha (União Brasil): 78.833 votos



Pastor Sargento Isidório (Avante): 77.164 votos



Felix Mendonça (PDT): 71.774 votos



Raimundo Costa (Podemos): 53.486 votos



Ceará



André Fernandes (PL): 229.509 votos



Júnior Mano (PL): 216.531 votos



Célio Studart (PSD): 205.106 votos



Eunício (MDB): 188.289 votos



Idilvan (PDT): 187.433 votos



Guimarães do PT (PT): 186.136 votos



Luizianne Lins (PT): 182.232 votos



Domingos Neto (PSD): 175.074 votos



AJ Albuquerque (PP): 155.456 votos



Robério Monteiro (PDT): 151.030 votos



Matheus Noronha (PL): 150.823 votos



Mauro Filho (PDT): 135.038 votos



Fernanda Pessoa (União Brasil): 121.469 votos



Moses Rodrigues (União Brasil): 113.294 votos



André Figueiredo (PDT): 111.886 votos



Eduardo Bismark (PDT): 102.287 votos



Luiz Gastão (PSD): 96.537 votos



Yury do Paredão (PL): 90.425 votos



Danilo Forte (União Brasil): 88.470 votos



José Airton (PT): 82.274 votos



Dr. Jaziel (PL): 79.358 votos



Dayany do Capitão (União Brasil): 54.526 votos



Distrito Federal



Bia Kicis (PL): 214.733 votos



Fred Linhares (Republicanos): 165.358 votos



Erika Kokay (PT): 146.092 votos



Rafael Prudente (MDB): 121.307 votos



Julio Cesar (Republicanos): 76.274 votos



Professor Reginaldo Veras (PV): 54.557 votos



Fraga (PL): 28.825 votos



Gilvan Maximo (Republicanos): 20.923 votos



Espírito Santo



Helder Salomão (PT): 120.337 votos



Gilvan, o federal da Direita (PL): 87.994 votos



Evair de Melo (PP): 75.034 votos



Gilson Daniel (Podemos): 74.215 votos



Da Vitória (PP): 71.779 votos



Dr. Victor (Podemos): 53.483 votos



Amaro Neto (Republicanos): 52.375 votos



Jack Rocha (PT): 51.317 votos



Paulo Foletto (PSB): 48.776 votos



Messias Donato (Republicanos): 42.640 votos



Goiás



Silvye Alves (União Brasil): 254.653 votos



Gustavo Gayer (PL): 200.586 votos



Flavia Morais (PDT): 142.155 votos



Glaustin da Fokus (PSC): 117.981 votos



José Nelto (PP): 104.504 votos



Delegada Adriana Accorsi (PT): 96.714 votos



Adriano do Baldy (PP): 95.518 votos



Célio Silveira (MDB): 92.469 votos



Professor Alcides (PL): 90.162 votos



Dr. Zacharias Kalil (União Brasil): 87.919 votos



Rubens Otoni (PT): 83.539 votos



Magda Mofatto (PL): 81.996 votos



Marussa Boldrin (MDB): 80.464 votos



Daniel Agrobom (PL): 70.529 votos



Jerson Rodrigues (Republicanos): 56.026 votos



Dr. Isamel Alexandrino (PSD): 54.791 votos



Leda Borges (PSDB): 51.346 votos



Maranhão



Detinha (PL): 161.206 votos



Pedro Lucas Fernandes (União Brasil): 159.786 votos



Josimar de Maranhãozinho (PL): 158.360 votos



Juscelino Filho (União Brasil): 142.419 votos



André Fufuca (PP): 135.078 votos



Aluísio Mendes (PSC): 126.577 votos



Marreca Filho (Patriota): 116.246 votos



Duarte Júnior (PSB): 111.019 votos



Amanda Gentil (PP): 108.699 votos



Márcio Jerry (PCB): 106.143 votos



Roseana Sarney (MDB): 97.008 votos



Fábio Macedo (Podemos): 95.270 votos



Júnior Lourenço (PL): 93.123 votos



Rubens Júnior (PT): 91.872 votos



Josivaldo JP (PSD): 79.699 votos



Cléber Verde (Republicanos): 70.275 votos



Pastor Gil (PL): 69.530 votos



Márcio Honaiser (PDT): 54.547 votos



Mato Grosso



Fábio Garcia: 98.704 votos;



Abílio: 87.072 votos;



José Medeiros: 82.182 votos;



Juarez Costa: 77.528 votos;



Emanuelzinho: 74.720 votos;



Amália Barros: 70.294 votos;



Coronel Fernanda: 60.304 votos;



Coronel Assis: 47.479 votos



Mato Grosso do Sul



Marcos Pollon (PL): 103.111 votos



Beto Pereira (PSDB): 97.872 votos



Dr. Geraldo Resende (PSDB): 96.519 votos



Vander Loubet (PT): 76.571 votos



Camila Jara (PT): 56.552 votos



Dagoberto (PSDB): 48.217 votos



Dr. Luiz Ovando (PP): 45.491 votos



Rodolfo Nogueira (PL): 41.773 votos



Minas Gerais



Nikolas Ferreira (PL): 1.492.047 votos



André Janones (Avante): 238.967 votos



Duda Salabert (PDT): 208.332 votos



Reginaldo Lopes (PT): 196.760 votos



Rogério Correia (PT): 185.918 votos



Diego Andrade (PSD): 170.181 votos



Fred Costa (Patriota): 158.453 votos



Zé Vitor (PL): 152.748 votos



Misael Varella (PSD): 149.398 votos



Rafael Simões (União Brasil): 144.924 votos



Pinheirinho (PP): 136.575 votos



Paulo Guedes (PT): 134.494 votos



Odair Cunha (PT): 129.146 votos



Weliton Prado (Pros): 126.214 votos



Gilberto Abramo (Republicanos): 123.370 votos



Hercílio Coelho Diniz (MDB): 122.819 votos



Rodrigo de Castro (União Brasil): 122.571 votos



Emidinho Madeira (PL): 119.101 votos



Greyce Elias (Avante): 110.346 votos



Luis Tibé (Avante): 107.523 votos



Paulo Abi-Ackel (PSDB): 105.383 votos



Newton Cardoso Jr (MDB): 103.056 votos



Euclydes Pettersen (PSC): 101.892 votos



Célia Xakriabá (PSOL): 101.154 votos



Bruno Farias (Avante): 97.246 votos



Stefano Aguiar (PSD): 96.503 votos



Dimas Fabiano (PP): 96.395 votos



Domingos Sávio (PL): 90.236 votos



Pedro Aihara (Patriota): 89.404 votos



Patrus Ananias (PT): 87.893 votos



Zé Silva (Solidariedade): 86.042 votos



Dandara (PT): 86.034 votos



Padre João (PT): 85.718 votos



Aécio Neves (PSDB): 85.341 votos



Dr. Frederico (Patriota): 84.771 votos



Miguel Ângelo (PT): 84.173 votos



Maurício do Vôlei (PL): 83.396 votos



Delegado Marcelo Freitas (União Brasil): 82.894 votos



Leonardo Monteiro (PT): 81.008 votos



Ana Paula Junqueira Leao (PP): 77.990 votos



Eros Biondini (PL): 77.900 votos



Igor Timo (Podemos): 74.465 votos



Ana Pimentel (PT): 72.698 votos



Dr. Mário Heringer (PDT): 68.717 votos



Lafayette Adrada (Republicanos): 68.677 votos



Luiz Fernando (PS): 68.550 votos



Nely Aquino (Podemos): 66.866 votos



Samuel Viana (PL): 62.704 votos



Junio Amaral (PL): 59.297 votos



Delegada Ione Barbosa (Avante): 52.630 votos



Lincoln Portela (PL): 42.328 votos



Rosângela Reis (PL): 42.009 votos



Marcelo Álvaro Antônio (PL): 31.025 votos



Paraíba



Hugo Motta (Republicanos): 158.171 votos



Aguinaldo Ribeiro (PP): 135.001 votos



Cabo Gilberto Silva (PL): 126.876 votos



Mersinho Lucena (PP): 114.818 votos



Romero Rodrigues (PSC): 114.573 votos



Murilo Galdino (Republicanos): 112.891 votos



Wellington Roberto (PL): 109.067 votos



Ruy Carneiro (PSC): 102.531 votos



Wilson Santiago (Republicanos): 84.407 votos



Gervasio Maia (PSB): 69.405 votos;



Dr. Damião (União Brasil): 64.023 votos



Luiz Couto (PT): 54.851 votos



Pará



Dra Alessandra Haber (MDB): 258.907 votos



Delegado Eder Mauro (PL): 205.543 votos



Elcione (MDB): 175.498 votos



Priante (MDB): 167.275 votos



Renilce Nicodemos (MDB): 162.208 votos



Júnior Ferrari (PSD): 160.342 votos



Dilvanda Faro (PT): 150.065 votos



Celso Sabino (União Brasil): 142.326 votos



Antônio Doido (MDB): 126.535 votos



Keniston (MDB): 126.027 votos



André Siqueira (MDB): 125.004 votos



Joaquim Passarinho (PL): 122.553 votos



Delegado Caveira (PL): 106.349 votos



Olival Marques (MDB): 102.435 votos



Airton Faleiro (PT): 79.862 votos



Henderson Pinto (MDB): 74.746 votos



Raimundo Santos(PSD): 62.366 votos



Paraná



Deltan Dallagnol (Podemos): 344.917 votos



Gleisi Hoffmann (PT): 261.242 votos



Filipe Barros (PL): 249.507 votos



Beto Preto (PSD): 206.885 votos



Sandro Alex (PSD): 168.157 votos



Felipe Francischini (União Brasil): 164.334 votos



Sargento Fahur (PSD): 161.499 votos



Giacobo (PL): 152.342 votos



Delegado Matheus Laiola (União Brasil): 132.758 votos



Carol Dartora (PT): 130.654 votos



Zeca Dirceu (PT): 123.033 votos



Tião Medeiros (PP): 109.344 votos



Pedro Lupion (PP): 109.043 votos



Ricardo Barros (PP): 107.022 votos



Sérgio Souza (MDB): 105.661 votos



Luciano Ducci (PSB): 95.521 votos



Enio Verri (PT): 95.171 votos



Aliel Machado (PV): 94.839 votos



Tadeu Veneri (PT): 84.758 votos



Paulo Litro (PSD): 82.706 votos



Leandre (PSD): 80.359 votos



Luísa Canziani (PSD): 74.643 votos



Beto Richa (PSDB): 74.348 votos



Toninho Wandscheer (PROS): 74.262 votos



Luiz Nishimori (PSD): 73.202 votos



Geraldo Mendes (União Brasil): 71.980 votos



Vermelho (PL): 70.790 votos



Diego Garcia (Republicanos): 65.416 votos



Dilceu Sperafico (PP): 61.689 votos



Padovani (União Brasil): 57.185 votos



Pernambuco



André Ferreira (PL): 273.267 votos



Clarissa Tércio (PP): 240.511 votos



Pedro Campos (PSB): 172.526 votos



Silvio Costa Filho (Republicanos): 162.056 votos



Fernando Filho (União Brasil): 155.305 votos



Waldemar Oliveira (Avante): 141.386 votos



Túlio Gadelha (Rede): 134.391 votos



Carlos Veras (PT): 127.482 votos



Eduardo da Fonte (PP): 124.850 votos



Clodoaldo Magalhães (PV): 110.620 votos



Maria Arraes (Solidariedade): 104.571 votos



Iza Arruda (MDB): 103.950 votos



Augusto Coutinho (Republicanos): 101.142 votos



Pastor Eurico (PL): 100.811 votos



Fernando Monteiro (PP): 99.751 votos



Eriberto Medeiros (PSB): 99.226 votos



Lula da Fonte (PP): 94.122 votos



Lucas Ramos (PSB): 85.571 votos



Guilherme Uchoa Junior (PSB): 84.592 votos



Coronel Meira (PL): 78.941 votos



Felipe Carreras (PSB): 76.528 votos



Mendonça Filho (União Brasil): 76.022 votos



Luciano Bivar (União Brasil): 74.425 votos



Fernando Rodolfo (PL): 60.088 votos



Renildo Calheiros (PCdoB): 59.686 votos



Rio de Janeiro



Daniela do Waguinho (União Brasil): 213.706 votos



General Pazuello (PL): 205.324 votos



Taliria Petrone (PSOL): 198.548 votos



Doutor Luizinho (PP): 190.071 votos



Altineu Cortes (PL): 167.512 votos



Tarcísio Motta (PSOL): 159.928 votos



Otoni de Paula (MDB): 158.507 votos



Lindbergh Farias (PT): 152.219 votos



Gutemberg Reis (MDB): 133.612 votos



Helio Fernando Barbosa Lopes (PL): 132.986 votos



Soraya Santos (PL): 130.379 votos



Chico Alencar (PSOL): 115.023 votos



Carlos Jordy (PL): 114.587 votos



Benedita da Silva (PT): 113.831 votos



Washington Quaquá (PT): 113.282 votos



Marcelo Crivella (Republicanos): 110.450 votos



Aureo Ribeiro (Solidariedade): 103.321 votos



Daniel Soranz (PSD): 98.784 votos



Roberto Monteiro Pai (PL): 94.221 votos



Max (PROS): 89.507 votos



Luciano Vieira (PL): 84.942 votos



Jandira Feghali (PCdoB): 84.054 votos



Glauber (PSOL): 78.048 votos



Chiquinho Brazão (União): 77.367 votos



Pedro Paulo (PSD): 76.828 votos



Rosângela Gomes (Republicanos): 76.292 votos



Dani Cunha (União): 75.810 votos



Marcelo Queiroz (PP): 73.728 votos



Bandeira de Melo (PSB): 72.725 votos



Juninho do Pneu (União) : 70.660 votos



Luiz Lima (PL): 69.088 votos



Sóstenes Cavalcante (PL): 65.443 votos



Marcos Tavares (PDT): 62.086 votos



Jorge Braz (Republicanos): 59.201 votos



Delegado Ramagem (PL): 59.170 votos



Pastor Henrique Vieira (PSOL): 53.933 votos



Chris Tonietto (PL): 52.583 votos



Hugo Leal (PSD): 50.067 votos



Julio Lopes (PP): 50.019 votos



Murillo Gouvêa (União Brasil): 49.921 votos



Laura Carneiro (PSD): 48.073 votos



Marcos RR Soares (União): 43.533 votos



Dimas Gadelha (PT): 41.238 votos



Bebeto (PTB): 41.075 votos



Reimont (PT): 39.325 votos



Sargento Portugal (Podemos): 33.368 votos



Rio Grande do Norte



Natália Bonavides (PT): 157.565 votos



João Maia (PL): 104.254 votos



Benes Leocádio (União Brasil): 100.693 votos



Robinson Faria (PL): 97.319 votos



Mineiro (PT): 83.481 votos



Paulinho Freire (União Brasil): 77.906 votos



General Girão (PL): 76.698 votos



Sargento Gonçalves (PL): 56.315 votos



Rio Grande do Sul



Tenente Coronel Zucco (Republicanos): 259.023 votos



Marcel Van Hattem (Novo): 256.913 votos



Paulo Pimenta (PT): 223.109 votos



Fernanda Melchionna (PSOL): 199.894 votos



Giovani Cherini (PL): 162.036 votos



Maria do Rosário (PT): 151.050 votos



Mauricio Marcon (Podemos): 140.634 votos



Bohn Gass (PT): 131.881 votos



Marcon (PT): 129.352 votos



Alceu Moreira (MDB): 125.647 votos



Lucas Redecker (PSDB): 119.069 votos



Any Ortiz (Cidadania): 119.039 votos



Pedro Westphalen (PP): 114.258 votos



Covatti Filho (PP): 112.910 votos



Afonso Hamm (PP): 109.123 votos



Osmar Terra (MDB): 103.245 votos



Carlos Gomes (Republicanos): 102.363 votos



Pompeo de Mattos (PDT): 100.113 votos



Marcio Biolchi (MDB): 99.627 votos



Danrlei de Deus Goleiro (PSD): 97.824 votos



Alexandre Lindenmeyer (PT): 93.768 votos



Daiana Santos (PCdoB): 88.107 votos



Sanderson (PL): 86.690 votos



Marlon Santos (PL): 85.911 votos



Marcelo Moraes (PL): 84.247 votos



Heitor Schuch (PSB): 77.616 votos



Daniel Trzeciak "Daniel da TV" (PSDB): 77.232 votos



Afonso Motta (PDT): 70.307 votos



Busato (União Brasil): 57.610 votos



Denise Pessôa (PT): 44.241 votos



Franciane Bayer (Republicanos): 40.555 votos



Rondônia



Dr. Fernando Máximo (União Brasil): 85.604 votos



Silvia Cristina (PL): 65.012 votos



Lucio Mosquini (MDB): 48.735 votos



Maurício Carvalho (União Brasil): 32.637 votos



Coronel Chrisóstomo (PL): 24.406 votos



Thiago Flores (MDB): 23.791 votos



Cristiane Lopes (União Brasil): 22.806 votos



Lebrão (União Brasil): 12.607 votos



Roraima



Jhonatan de Jesus (Republicanos): 19.881 votos



Helena da Asatur (MDB): 15.848 votos



Duda Ramos (MDB): 14.793 votos



Defensor Stélio Dener (Republicanos): 14.193 votos



Albuquerque (Republicanos): 14.015 votos



Nicoletti (União Brasil): 10.969 votos



Zé Haroldo Cathedral (PSD): 10.361 votos



Pastor Diniz (União Brasil): 8.243 votos



São Paulo



Guilherme Boulos (PSOL): 1.001.472 votos



Carla Zambelli (PL): 946.244 votos



Eduardo Bolsonaro (PL): 741.701 votos



Ricardo Salles (PL): 640.918 votos



Delegado Bruno Lima (PP): 461.217 votos



Tabata Amaral (PSB): 337.873 votos



Celso Russomano (Republicanos): 305.520 votos



Kim Kataguiri (União Brasil): 295.460 votos



Erika Hilton (PSOL): 256.903 votos



Delegado Palumbo (MDB): 254.898 votos



Capitão Derrite (PL): 239.772 votos



Marina Silva (Rede): 237.526 votos



Baleia Rossi (MDB): 236.463 votos



Fabio Teruel (MDB): 235.165 votos



Marcos Pereira (Republicanos): 235.165 votos



Sâmia Bomfim (PSOL): 226.187 votos



Pastor Marco Feliciano (PL): 220.595 votos



Rosângela Moro (União Brasil): 220.595 votos



Rosana Valle (PL): 216.437 votos



Alex Manente (Cidadania): 196.866 votos



Rui Falcão (PT): 193.990 votos



Alexandre Leite (União Brasil): 192.806 votos



Marcio Alvino (PL): 187.314 votos



Delegado da Cunha (PP): 181.568 votos



Renata Abreu (Podemos): 180.247 votos



Felipe Becari (União Brasil): 178.777 votos



Paulo Alexandre Barbosa (PSDB): 170.378 votos



Capitão Augusto (PL): 168.740 votos



Kiko Celeguim (PT): 167.438 votos



Paulo Freire da Costa (PL): 161.675 votos



Jilmar Tatto (PT): 157.843 votos



Marco Bertaiolli (PSD): 157.552 votos



Sônia Guajajara (PSOL): 156.966 votos



Luiz Marinho (PT): 156.202 votos



Jefferson Campos (PL): 155.336 votos



Nilto Tatto (PT): 151.861 votos



Carlo Zarattini (PT): 147.349 votos



Arlindo Chinaglia (PT): 144.108 votos



Cezinha de Madureira (PSD): 143.434 votos



Bruno Ganem (Podemos): 141.595 votos



Alexandre Padilha (PT): 140.037 votos



Alencar Santana (PT): 139.223 votos



Ricardo Silva (PSD): 133.936 votos



Mauricio Neves (PP): 129.731 votos



Juliana Cardoso (PT): 125.517 votos



Paulo Teixeira (PT): 122.800 votos



Mario Frias (PL): 122.564 votos



Alberto Mourão (MDB): 114.234 votos



Luiza Erundina (PSOL): 113.983 votos



Arnaldo Jardim (Cidadania): 113.462 votos



Vinicius Carvalho (Republicanos): 113.009 votos



Marcelo Lima (Solidariedade): 110.430 votos



Adriana Ventura (Novo): 109.474 votos



Rodrigo Gambale (Podemos): 108.209 votos



Miguel Lombardi (PL): 107.869 votos



Vitor Lippi (PSDB): 106.661 votos



Motta (PL): 104.701 votos



Milton Vieira (Republicanos): 98.557 votos



Carlos Sampaio (PSDB): 98.102 votos



Simone Marquetto (MDB): 97.730 votos



Gilberto Nascimento (PSC): 95.077 votos



Maria Rosas (Republicanos): 94.787 votos



David Soares (União Brasil): 93.831 votos



Marangoni (União Brasil): 89.390 votos



Jonas Donizette (PSB): 84.044 votos



Luiz Philippe de O Bragança (PL): 79.210 votos



Antonio Carlos Rodrigues (PL): 72.169 votos



Deputado Paulo Bilynskyj (PL): 72.156 votos



Tiririca (PL): 71.754 votos



Santa Catarina



Carol de Toni (PL): 227.632 votos



Professor Pedro Uczai (PT): 173.531 votos



Jorge Goetten (PL): 159.339 votos



Ana Paula Lima (PT): 148.781 votos



Carmen Zanotto (Cidadania): 130.138 votos



Julia Zanatta (PL): 111.588 votos



Ismael (PSD): 110.531 votos



Daniel Freitas (PL): 108.001 votos



Cobalchini (MDB): 98.124 votos



Gilson Marques (Novo): 87.894 votos



Daniela Reinehr (PL): 84.631 votos



Carlos Chiodini (MDB): 80.089 votos



Rodrigo Guidi (PSD): 74.066 votos



Zé Trovão (PL): 71.140 votos



Rafael Pezenti (MDB): 68.208 votos



Fábio Schiochet (União Brasil): 51.824 votos



Sergipe



Yandra de André (União Brasil): 131.471 votos



Ícaro de Valmir (PL): 75.912 votos



Fabio Reis (PSD): 75.848 votos



Gustinho Ribeiro (Republicanos): 71.831 votos



Rodrigo Valadares (União Brasil): 49.696 votos



Thiago de Joaldo (PP): 45.698 votos



Delegada Katarina (PSD): 38.135 votos



Delegado André David (Republicanos): 31.597 votos



Piauí



Júlio César (PSD): 134.353 votos



Dr. Francisco (PT): 128.063 votos



Castro Neto (PSD): 127.285 votos



Rejane Dias (PT): 125.552 votos



Julio Arcoverde (Progressistas): 117.283 votos



Florentino Neto (PT): 105.720 votos



Flavio Nogueira (PT): 100.109 votos



Atila (Progressistas): 92.751 votos



Jadyel Da Jupi (PV): 83.156 votos



Marcos Aurélio Sampaio (PSD): 79.831 votos



Tocantins



Toinho Andrade (Republicanos): 63.813 votos



Vicentinho Junior (PP): 55.292 votos



Alexandre Guimarães (Republicanos): 54.703 votos



Carlos Gaguim (União Brasil): 52.203 votos



Ricardo Ayres (Republicanos): 45.880 votos



Filipe Martins (PL): 36.293 votos



Eli Borges (PL): 35.171 votos



Lazaro Botelho (PP): 13.668 votos