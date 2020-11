Eleições no Bahia terão voto presencial e à distância

A eleição que escolherá o próximo presidente do Bahia e formará o Conselho Deliberativo para o triênio 2021-2023 será realizado nas modalidades presencial e online.

O edital de convocação para o pleito foi divulgado nesta quarta-feira (18), pela comissão eleitoral. O voto à distância através de plataforma online já estava decidido, mas o clube informou também que a prefeitura de Salvador liberou a votação presencial na Fonte Nova.

A escolha pelo voto online ou presencial ficará a critério do sócio, mas a recomendação do poder público é para que o processo eleitoral ocorra sem a necessidade de ir ao estádio, evitando aglomerações.

"A utilização da modalidade 'voto presencial' estará condicionada a manutenção da vigência da autorização concedida pelos Poderes Públicos competentes até o dia da eleição. Mantida a permissão das Autoridades Públicas, a votação presencial ocorrerá na Arena Fonte Nova, também no dia 12/12/2020, das 9h às 17h", diz trecho do edital.

As eleições no Bahia estão marcadas para o próximo dia 12 de dezembro, das 9h às 17h. Para a diretoria executiva, os concorrentes são Guilherme Bellintani, atual presidente e que tentará a reeleição, e Lúcio Rios, candidato do grupo +Bahia.

O Sócio escolherá ainda a formação do novo Conselho Deliberativo. Dez chapas com 100 nomes cada concorrem a uma das 100 vagas disponíveis.

Podem votar os sócios maiores de 16 anos das categorias Fundador, Patrimonial, Remido e Contribuinte, e que tenham cumprido todas as obrigações estatutárias até o dia 3 de novembro de 2020.