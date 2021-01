Que seja leve

Em tempos difíceis nada como aquela boa dose de leveza. E a moda pode carregar esse espírito através das roupas. É o caso da Elementais (elemetais.com.br) que aposta em um Verão com esse mood. As peças despontam diáfanas, confortáveis e com muita versatilidade. A cartela de cores explora tecidos naturais como linho e algodão e detalhes artesanais. Vale conferir a campanha da brand, fotografada pelo talentoso Lucas Assis (@assislucas) e que teve como estrelas as modelos Bianca Alves (@bianca_alvessantos), Carolina Cerqueira (@carolinaccerqueira_) e digital influencer Ane Riccó (@ane.ricco). Já a beleza ficou por conta do mestre Ricardo Brandão (@ricardinhobrandao)

Trio do amor

Atrás de um conjunto multiuso para você chamar de seu? Olhos abertos para esse kit da Farm (farmrio.com.br), que vem com três necessaires, e quebra aquele galho nos dias de Verão. Uma opção bem criativa, também, para dar de presente. Quem não vai amar? Preço: R$ 129.

Achadinho

Quem adora uma cerveja gelada sabe que um cooler é sempre bem-vindo, principalmente nesses dias escaldantes de sol. O vixe amou esse modelito divertido da Camicado (camicado.com.br) - com desenho de kombi - que custa R$ 189,9.

Tem que ter

Um par de óculos de sol bafônico é aquela peça certeira para passar esse Verão com atitude. Rolou sentimento? Então, dá só uma espiadinha nesse modelo garimpado no e-commerce da Rebel (rebelglass.com.br), que você leva para casa por R$ 71,92.

Pisante paixão

Ela é vermelha e tem o shape mais desejado dos dias quentes. Porque nesse calorzão de Salvador, calçar uma flat é tudo que a gente mais quer, não é mesmo? Essa arrematada na lojinha virtual da Inbox (inboxshoes.com.br) - custa R$ 111 - e funciona não somente com o shortinho, mas também com aquela calça mais casual.

Para toda hora

Uma bolsa feita de rede ideal para usar com looks mais praianos. A peça também pode ser ressiginificada e utilizada naquele dia de feira. Sem falar, que a bag garimpada no e-commerce da Vitrinede Praia (vitrinedapraia.com.br), casa direitinho com aquele look urbano mais despretensioso. Preço: R$ 120.

NOTA 0 e NOTA 10

Nota 10 Uma moça cheia de boas ideias achou uma concha na praia e a transformou em um colar criativo. Apenas colou uma correntinha e a nova peça nasceu.

Nota 0 Uma mulher na delicatessen ficou constrangida com a atitude de um homem que não parava de encara-la. O sujeito era tão inconveniente, que chegou a tirar a máscara no desejo de ser observado. De última!