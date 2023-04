Elenco aparece pela primeira vez caracterizado como Turma da Mônica Jovem 

A turma do bairro do Limoeiro cresceu, como mostra a primeira imagem oficial do elenco de Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo caracterizado como os personagens clássicos de Maurício de Sousa. Sophia Valverde (Mônica) e Xande Valois (Cebola) aparecem sentados na foto, enquanto o trio Carol Roberto (Milena), Theo Salomão (Cascão) e Bianca Paiva (Magali) surge de pé.

Segundo a trama divulgada, no primeiro dia de aula do ensino médio, a turma não demora muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.

Nova foto do elenco de 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo' caracterizados.



O filme apresenta a turma do bairro do Limoeiro agora adolescente em um longa de suspense com muita ação e mistério.

A produção terá Maurício Eça (Carrossel: O Filme e A Menina que Matou os Pais) na direção e roteiro original de Regina Negrini com a colaboração do Antonio Arruda. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas sabe-se que será em dezembro.

Lançada em agosto de 2008, Turma da Mônica Jovem é uma publicação mensal dos Estúdios Mauricio de Sousa. Trata-se de uma releitura dos personagens da Turma da Mônica em versões adolescentes, em traços e linguagem que remetem aos mangás japoneses e histórias que buscam dialogar com o público pré-adolescente.