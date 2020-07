Elenco de ‘Amor de Mãe’ será reduzido e atores deixarão novela na retomada

Foto: Reprodução

Sucesso das 21h na TV Globo, ‘Amor de Mãe’ vai promover baixas no elenco da novela assim que as gravações voltarem. Segundo a coluna de Fefito, no portal Uol, como a autora baiana Manuela Dias teve seu tempo de história reduzido a 23 capítulos, muitos personagens deixarão de aparecer no folhetim.

A ordem na Globo, segundo o colunista, é garantir desfechos para os núcleos principais da trama. Depois de muitas idas e vindas nas datas, a retomada das gravações está prevista para ocorrer no próximo dia 10.

Entre as personagens que não voltarão à história está Tales, vivido por Alejandro Claveaux. O chantagista foi desmascarado com a ajuda da personagem Vitória (Taís Araújo) e terá cumprido seu ciclo.

Outras figuras também deixarão de ser vistas no folhetim aos poucos, com destaque para a ala infantil. A Globo pediu para que a equipe evite cenas com crianças neste momento, não apenas por causa da exposição ao coronavírus, mas também pelo fato de que cada ator mirim não anda sozinho.

É preciso estar acompanhado por responsáveis e muitas vezes por pessoas da equipe para passar texto, o que aumenta o perigo de contágio.

Atores de fora do Rio também não devem voltar aos estúdios. A ordem é recorrer a videoconferências, recurso usado em séries como ‘Diário de um Confinado’, e servirá para explicar o contexto de pandemia.

O elenco terá acesso apenas a áreas específicas por meio de crachá e terá de chegar no trabalho já com figurino e maquiagem, além de levar a própria comida. Apesar de as gravações voltarem a ser realizadas em agosto, ‘Amor de Mãe’ só retornará ao ar no início de 2021.