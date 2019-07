Elenco de Caça-Fantasmas se reúne em bastidores do novo filme

Continuação do clássico do cinema, o novo filme Caça-Fantasmas teve sua primeira foto oficial divulgada neste sábado (13). A imagem mostra o elenco nos bastidores, durante as filmagens do longa-metragem inédito dirigido por Jason Reitman e com estreia marcada para 10 de julho de 2020.

O elenco inclui Carrie Coon (The Leftovers), Finn Wolfhard (Stranger Things) e Mckenna Grace (Capitã Marvel, Annabelle 3). Além deles, que vivem mãe e filhos, Sigourney Weaver fará parte do novo filme que será uma continuação dos longa-metragens da década de 1980.

A nova trama vai colocar os protagonistas (exceto Harold Ramis, o Dr. Egon Spengler, que morreu em 2014) junto a um novo grupo de adolescentes. O ator Paul Rudd (Homem-Formiga) também está confirmado no elenco.