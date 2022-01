Elenco de Turma da Mônica - Lições lança desafio de dança nas redes

No caminho para se adaptar às novas mídias e aos novos públicos, a Turma da Mônica foi "dos gibis para o Instagram", onde acumula mais de 1,2 milhões de seguidores. Seguindo às tendências das redes sociais, os personagens de Mauricio de Sousa aparecem em homenagens a grandes personalidades, datas comemorativas e cenas de bastidores das produções.

Desta vez, para divulgar o filme Turma da Mônica - Lições, ​em cartaz desde quinta-feira (30), os atores Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão) gravaram um desafio de dança com a música Que Som é Esse?, criada especialmente para a trilha sonora do filme.

Veja o desafio de dança:

O quarteto convidou os fãs a cumprirem o desafio, e também compartilharem em seus perfis a dancinha no estilo TikTok. "'Me dá uma vontade de dançar esse som...' Bora participar do Turma da Mônica Challenge e compartilhar os passinhos?"

O segundo live-action da turminha fechou o final de semana bem posicionado entre os filmes mais assistidos. Dados da ComScore divulgados pelo G1 apontam que Turma da Mônica - Lições foi o terceiro mais visto nos cinemas brasileiros entre o fim de 2021 e o começo de 2022.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Matrix Resurrections ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar entre as maiores bilheterias do fim de semana estendido — de quinta (30) a domingo (2). Ao todo, foram arrecadados cerca de R$ 23,6 milhões, sendo R$ 17,9 milhões vindos da exibição de Homem-Aranha, R$ 2,4 milhões de Matrix e R$ 2 milhões da Turma da Mônica.

Assista ao trailer de Turma da Mônica - Lições: