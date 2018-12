Elenco do Bahia vai ganhando forma para a temporada 2019

Não é bem como um quebra-cabeça. Talvez, metaforicamente falando, pode ser comparado a uma reformulação de um guarda roupa, onde algumas peças já não cabem mais por estarem desgastadas, ou simplesmente por já não encaixarem no corpo como antigamente. No hiato entre o fim de uma temporada e o início da outra, esse exercício é bem comum nos clubes de futebol.

Finalizados os compromissos do time em 2018, a diretoria do Bahia está passando exatamente por esse processo. O estudo do elenco para 2019 é a pauta da vez. São 20 atletas do atual elenco com contrato por pelo menos mais um ano. A princípio, somam-se a eles os volantes Yuri e Juninho, que retornam de empréstimo do CSA e Ceará, respectivamente. A permanência dos dois, no entanto, ainda não é garantida.

Há os atletas que o clube têm interesse na permanência, como o zagueiro Ignácio, o volante Luiz Henrique e o centroavante Gilberto. O caso do primeiro é o mais simples de ser resolvido. Ele tem contrato com o Santa Cruz de Sergipe e o Bahia deve adquiri-lo em definitivo.

Luiz Henrique, que tem contrato com o Náutico até 2021, tem o empréstimo encerrado com o tricolor até o final do ano e a negociação é para aumentar o vínculo, sem que haja necessidade de aquisição em um primeiro momento. Gilberto, por sua vez, é jogador livre e é só uma questão de entendimento entre o clube e o atleta quanto a salário e tempo de contrato.



O atacante Rodrigo, conhecido como Pelezinho quando foi contratado para atuar no sub-23, ficará até o final do estadual para ser melhor observado.



Nilton

O caso de maior interrogação para a diretoria é o de Nilton. O jogador de 31 anos atuou em 21 partidas na temporada, sendo 11 pela Série A. Ganhou mais espaço a partir da chegada de Enderson Moreira.

O alto salário que recebe atualmente, um dos maiores do elenco, é o grande dificultador para uma renovação. Segundo apurou o CORREIO, o atleta aceitaria uma redução para permanecer, mas é preciso que as partes entrem em um acordo quanto a esse percentual.

Quem dificilmente permanece é o meia Vinícius. Apesar do bom primeiro semestre e até da diretoria ter iniciado conversas por renovação no decorrer do ano, as negociações não avançaram.