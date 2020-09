Elenco do Corinthians se reúne em vídeo e nega cogitar greve

Horas antes da partida contra o Goiás, o elenco do Corinthians se reuniu no hotel onde a delegação está concentrada em Goiânia, nesta quarta-feira (2), e gravou um vídeo para negar a possibilidade de fazer greve em razão dos salários atrasados. O goleiro e capitão Cássio foi o responsável por mandar a mensagem à torcida.

"Fala, Fiel. Estamos aqui, infelizmente, neste momento, enquanto estamos concentrados para um jogo tão importante, para falar de um assunto chato, na verdade uma grande mentira. Estão falando que nós, jogadores, estamos querendo fazer greve por conta de salário atrasado. É uma grande mentira, uma grande falta de respeito com nós, jogadores, e com nossas famílias. Somos jogadores de caráter, honramos a camisa do Corinthians, e a gente não aceita esse tipo de mentira. É uma mentira que só atrapalha o clube. As pessoas que estão falando, no meu ponto de vista, só querem conturbar o ambiente, e isso é uma grande mentira", disse o goleiro, que está no clube desde 2012.

A possibilidade de os jogadores fazerem greve foi comentada pelo ex-atacante do Corinthians Edílson Capetinha, durante participação em programa da TV Bandeirantes. A repercussão motivou o elenco a negar a situação e gravar o vídeo.

O Corinthians está com três meses de salários atrasados. A diretoria espera quitar parte da dívida com os jogadores nos próximos dias, com o recebimento dos R$ 25,7 milhões da venda do lateral-esquerdo Carlos Augusto para o Monza, da Itália.

O elenco corintiano está concentrado para o jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira, a partir das 19h15, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas cinco pontos conquistados na competição nacional.