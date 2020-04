Elenco do Valencia está curado do coronavírus

De acordo com o jornal espanhol Marca, todos os jogadores e membros da comissão técnica do Valencia estão curados do coronavírus. Segundo a publicação, o clube fez teste nos infectados e todos os resultados deram negativo.

O Valencia era o clube de futebol com mais infectados pelo Covid-19 na Europa . Há duas semanas a direção da equipe chegou a informar que 35% do plantel havia testado positivo. O número incluia 10 atletas e 15 membros da comissão técnica. A identidade dos jogadores foi preservada.

A teoria é a de que o Valencia tenha participado do evento que foi o "detonador" da proliferação do coronavírus na Itália. Autoridades italianas apontam que o duelo entre o time espanhol e a Atalanta, em Milão, no dia 19 de fevereiro, pelo jogo de ida da Liga dos Campeões, tenha funcionado como uma bomba biológica.

A cidade de Bérgamo, onde a Atalanta manda os seus jogos, é um dois epicentros da doença na Itália. A Espanha também tem sofrido com os casos de coronavírus.