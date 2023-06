Elenco do Vitória treina finalização antes de ganhar folga

Com um treinamento focado nas finalizações, o elenco do Vitória fechou a primeira semana preparatória para o jogo contra o Guarani, na 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Como o confronto só será disputado no dia 25, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o grupo ganhou folga no final de semana e se reapresentará na segunda-feira (19), na Toca do Leão.

A atividade da manhã desta sexta-feira (16) também contou com um trabalho para organização da saída de bola. Recuperados de lesão, o lateral esquerdo Vicente e os atacantes Léo Gamalho e Welder fizeram um trabalho à parte com a equipe de preparação física.

Com uma lesão na coxa, o lateral direito Railan deu continuidade ao tratamento de fisioterapia. O atacante Zé Hugo ainda não está totalmente liberado após cirurgia dentária e apenas se exercitou na academia do clube.

Para a partida contra o Guarani, o Vitória não poderá contar com o zagueiro Camutanga, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. João Victor será o substituto.

Com 25 pontos, o Vitória é o vice-líder da Série B, atrás do Novorizontino, que soma 26. Vila Nova e Criciúma, terceiro e quarto colocados, respectivamente, completam o G4. A equipe goiana tem 24 pontos e a catarinense 23.