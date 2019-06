Elenco entrega: terceira temporada de Stranger Things é 'triste'

Ansioso para a estreia da nova temporada de Stranger Things, marcada para o dia 4 de julho, na Netflix? Bom, pois prepare o lencinho. É que o próprio elenco deu a entender que as coisas não vão acabar tão bem neste terceiro ano.

Millie Bobbie Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughln (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max) participaram do programa The Tonight Show, comandado por Jimmy Fallon. Em um momento, o apresentador pediu que a turma descrevesse os episódios que estão por vir, com apenas uma palavra.

Eis que, depois de citarem termos como "maior", "clássico", "divertido" e "horripilante", Noah sugeriu "triste". Na mesma hora, Finn concordou. "Clássico e horripilante estão fora. Mas triste… Você me pegou”, afirmou o intérprete de Mike.

Outra coisa que o elenco admitiu: os atores mirins ficavam presos nas horas vagas. "Os produtores nos proibiram de ficar andando por aí porque não queriam spoiler", explicaram. Os estúdios de Stranger Things ficam em um complexo da Netflix onde também há gravações de várias outras atrações. "E o pessoal de outras séries começou a nos perguntar da nossa", afirmaram os atores.