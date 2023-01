Elenco original de Power Rangers vai se reunir em especial

Três décadas após a estreia de Power Rangers, astros da série se reunirão num especial da Netflix, conforme revelado nesta terça-feira (17) pela EW. Intitulado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, o especial será estrelado por David Yost (Billy, o ranger azul), Walter Emanuel Jones (Zack, o ranger preto) e Catherine Sutherland (Kat, a segunda ranger rosa), bem como Steve Cardenas, Karan Ashley e Johnny Yong Bosch. Barbara Goodson, a voz de Rita Repulsa, também retornará.

"Nossa família Ranger tem uma conexão forte", disse Jones à publicação. Yost, por sua vez, comemorou a possibilidade de se reunir com o colega. "Foi uma experiência surreal estar no set de Power Rangers de novo, após 28 anos".

A nova aventura colocará os rangers "frente a frente com uma ameaça do passado". Continua a sinopse: "No meio de uma crise global, eles são chamados para mais uma vez serem os heróis que o mundo precisa. Inspirado pelo lendário mantra 'uma vez um ranger, sempre um ranger', Once & Always lembra todos que quando você se torna um ranger, você é sempre parte da família".

Ainda não se sabe se o especial terá algum tributo a Jason David Frank, o ranger verde, que morreu em novembro, aos 49 anos. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always estreia na Netflix em 19 de abril.